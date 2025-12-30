;

No está en los planes de Meneghini: la U extiende el préstamo de uno de sus jugadores para el 2026

Julián Alfaro, quien pertenece a Universidad de Chile, seguirá jugando en Everton la temporada que viene.

Daniel Ramírez

@juliaan_ja7

@juliaan_ja7

Universidad de Chile extendió el préstamo de uno de sus jugadores para el 2026. Se trata de Julián Alfaro, quien fue cedido a Everton a mediados de año.

El delantero no entró en los planes del nuevo DT azul, Francisco Meneghini, mientras que en el cuadro viñamarino sí está considerado por el técnico Javier Torrente. Por lo mismo, los “ruleteros” llegaron a un acuerdo con la U para renovar la cesión del jugador.

“El atacante, perteneciente a Universidad de Chile y que arribó a mediados de este año, seguirá formando parte del plantel Oro & Cielo, reafirmando la confianza en el aporte que puede entregar al proyecto deportivo 2026 bajo la conducción del cuerpo técnico liderado por Javier Torrente”, informó Everton este martes, mediante un comunicado.

“Estoy muy contento de continuar en el club y de seguir representando estos colores. Afronto la temporada 2026 con mucha ilusión y con el objetivo de que sea un gran año para todos”, comentó Julián Alfaro tras la renovación de su préstamo.

