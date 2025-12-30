;

Uno fue campeón con la U y el otro con Colo Colo: Unión La Calera suma dos nuevos refuerzos para el 2026

El cuadro calerano se sigue armando de cara a la próxima temporada.

Daniel Ramírez

Unión La Calera sumó dos nuevos refuerzos a su plantel para la temporada 2026. A través de sus redes sociales, el conjunto “cementero” anunció las incorporaciones del volante Yerko Leiva y del lateral izquierdo Cristian Gutiérrez.

Leiva, formado en Universidad de Chile y campeón del Clausura 2017 con los azules, ya tuvo una primera etapa en el club calerano en 2019. También registra pasos por Curicó Unido, O’Higgins y Necaxa de México.

En el caso Gutiérrez, se formó en Colo Colo y fue campeón del Apertura 2015 con los albos. Además, defendió las camisetas de Deportes La Serena, Universidad de Concepción, Huachipato, Unión Española y pasó por dos equipos de Canadá: Vancouver Whitecaps y Toronto FC.

Con la llegada del mediocampista y del lateral, Unión La Calera ya tiene cuatro refuerzos confirmados para el 2026. Ambos jugadores se suman al delantero Matías Campos López y al portero Nicolás Avellaneda.

