Este lunes, después de varios días de confirmación, la Universidad de Chile ratificó a Francisco ‘Paqui’ Meneghini como su nuevo entrenador para la temporada 2026 tras la bullada salida de Gustavo Álvarez hace algunas semanas.

El ex DT de O’Higgins y Everton, entre otros, apareció este lunes por el Centro Deportivo Azul (CDA) para estampar su firma y entregar sus primeras declaraciones como jefe del cuerpo técnico azul.

“Ser el entrenador oficial es un orgullo muy grande, ya empieza una historia muy linda todos juntos. Estuve en dos etapas distintas, pero cuando inicie mi carrera como entrenador tenía claro que era el equipo que quería dirigir, sabía que en algún momento se iba a dar y ahora se está dando”, partió diciendo.

Agregó que “este es un club que en el momento en que lo conoces te impacta, te atrapa, es un club muy pasional, la gente te transmite algo especial, eso se siente”, sostuvo Meneghini.

“Quiero que se sientan orgullosos”

Respecto a las críticas que ha recibido por su juventud para asumir un cargo como entrenador de un club grande, el trasandino aseveró que “me siento toralmente capacitado, por eso estoy en esta silla, es una pregunta que se me hace mucho, sé que empecé joven, pero ha sido todo natural, seguramente en el plantel habrá algún jugador que es mayor que yo, como Marcelo (Díaz)”.

Sobre lo que viene en el 2026, ‘Paqui’ adelantó que “la base del equipo ya está, con muchos jugadores buenos en todas las líneas, con carácter ofensivo que tienen que tener los jugadores de la U y en este mercado, incorporando algunos jugadores en puestos puntuales, podemos tener un plantel muy variado, bueno y que nos permita competir en una temporada muy desafiante”, aseveró.

“El objetivo es ser campeón del Torneo Nacional, la prioridad es absoluta, es lo que necesita el club, no hay otra idea, pero un grupo como este no va a tirar ningún torneo y no se da por vencido en ninguno, pero la prioridad es la Liga, que es lo que marca la regularidad del año”, complementó Meneghini.

En el cierre, le dejó un potente mensaje a los hinchas: “soy muy consciente de la responsabilidad que tengo, es una temporada cargada de partidos, con desafíos, y vamos a necesitar a todos para empujar todos en la misma dirección para ser un equipo fuerte. Quiero que los hinchas se sientan orgullosos de lo que vamos a hacer en cancha y con mucha convicción de que va a ser así“, cerró Francisco Meneghini.