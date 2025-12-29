;

VIDEO. Francisco ‘Paqui’ Meneghini y su deseo para el 2026 con la U: “Quiero que los hinchas se sientan orgullosos de lo que vamos a hacer en cancha”

El nuevo entrenador de los azules dio sus primeras declaraciones con el buzo universitario.

Gonzalo Miranda

Francisco Meneghini, nuevo DT de la U

Francisco Meneghini, nuevo DT de la U

Este lunes, después de varios días de confirmación, la Universidad de Chile ratificó a Francisco ‘Paqui’ Meneghini como su nuevo entrenador para la temporada 2026 tras la bullada salida de Gustavo Álvarez hace algunas semanas.

El ex DT de O’Higgins y Everton, entre otros, apareció este lunes por el Centro Deportivo Azul (CDA) para estampar su firma y entregar sus primeras declaraciones como jefe del cuerpo técnico azul.

“Ser el entrenador oficial es un orgullo muy grande, ya empieza una historia muy linda todos juntos. Estuve en dos etapas distintas, pero cuando inicie mi carrera como entrenador tenía claro que era el equipo que quería dirigir, sabía que en algún momento se iba a dar y ahora se está dando”, partió diciendo.

Agregó que “este es un club que en el momento en que lo conoces te impacta, te atrapa, es un club muy pasional, la gente te transmite algo especial, eso se siente”, sostuvo Meneghini.

“Quiero que se sientan orgullosos”

Respecto a las críticas que ha recibido por su juventud para asumir un cargo como entrenador de un club grande, el trasandino aseveró que “me siento toralmente capacitado, por eso estoy en esta silla, es una pregunta que se me hace mucho, sé que empecé joven, pero ha sido todo natural, seguramente en el plantel habrá algún jugador que es mayor que yo, como Marcelo (Díaz)”.

Sobre lo que viene en el 2026, ‘Paqui’ adelantó que “la base del equipo ya está, con muchos jugadores buenos en todas las líneas, con carácter ofensivo que tienen que tener los jugadores de la U y en este mercado, incorporando algunos jugadores en puestos puntuales, podemos tener un plantel muy variado, bueno y que nos permita competir en una temporada muy desafiante”, aseveró.

El objetivo es ser campeón del Torneo Nacional, la prioridad es absoluta, es lo que necesita el club, no hay otra idea, pero un grupo como este no va a tirar ningún torneo y no se da por vencido en ninguno, pero la prioridad es la Liga, que es lo que marca la regularidad del año”, complementó Meneghini.

En el cierre, le dejó un potente mensaje a los hinchas: “soy muy consciente de la responsabilidad que tengo, es una temporada cargada de partidos, con desafíos, y vamos a necesitar a todos para empujar todos en la misma dirección para ser un equipo fuerte. Quiero que los hinchas se sientan orgullosos de lo que vamos a hacer en cancha y con mucha convicción de que va a ser así“, cerró Francisco Meneghini.

La presentación de ‘Paqui’ Meneghini en la U

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad