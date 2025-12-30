;

Muchos no lo saben: ¿Hasta cuándo es correcto dar el abrazo de Año Nuevo 2026?

Aunque no existe una regla oficial, las costumbres señalan un plazo estimado.

Javiera Rivera

Año Nuevo

Año Nuevo / Janina Steinmetz

El abrazo de Año Nuevo es uno de los gestos más tradicionales para comenzar el año con buenos deseos.

A la medianoche del 1 de enero, familiares, amigos y cercanos se saludan para dar la bienvenida al 2026, pero con el paso de los días surge una duda habitual: ¿hasta cuándo sigue siendo apropiado hacerlo?

La pregunta se vuelve especialmente común durante la primera semana de enero, cuando muchas personas regresan al trabajo tras el feriado irrenunciable y no saben si corresponde seguir saludando por el Año Nuevo.

¿Existe una regla clara sobre el abrazo de Año Nuevo?

No hay una norma oficial ni un protocolo estricto que determine una fecha límite. Sin embargo, las recomendaciones de expertos coinciden en que el saludo se considera adecuado durante los primeros días de enero.

Revisa también

ADN

En la práctica, el plazo más aceptado se extiende hasta el 6 de enero, fecha en que se celebra el Día de Reyes. Esta jornada suele marcar el cierre simbólico de las festividades de fin de año.

¿Y si se saluda después del 6 de enero?

Saludar por Año Nuevo más allá de esa fecha no se considera una falta de educación. Por el contrario, especialistas coinciden en que es preferible mostrar cortesía antes que parecer distante.

Incluso, algunas tradiciones amplían este margen hasta mediados de mes. Un conocido refrán extranjero señala que “hasta San Antón, Pascuas son”, en referencia al 17 de enero.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad