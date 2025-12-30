Muchos no lo saben: ¿Hasta cuándo es correcto dar el abrazo de Año Nuevo 2026?

El abrazo de Año Nuevo es uno de los gestos más tradicionales para comenzar el año con buenos deseos.

A la medianoche del 1 de enero, familiares, amigos y cercanos se saludan para dar la bienvenida al 2026, pero con el paso de los días surge una duda habitual: ¿hasta cuándo sigue siendo apropiado hacerlo?

La pregunta se vuelve especialmente común durante la primera semana de enero, cuando muchas personas regresan al trabajo tras el feriado irrenunciable y no saben si corresponde seguir saludando por el Año Nuevo.

¿Existe una regla clara sobre el abrazo de Año Nuevo?

No hay una norma oficial ni un protocolo estricto que determine una fecha límite. Sin embargo, las recomendaciones de expertos coinciden en que el saludo se considera adecuado durante los primeros días de enero.

En la práctica, el plazo más aceptado se extiende hasta el 6 de enero , fecha en que se celebra el Día de Reyes. Esta jornada suele marcar el cierre simbólico de las festividades de fin de año.

¿Y si se saluda después del 6 de enero?

Saludar por Año Nuevo más allá de esa fecha no se considera una falta de educación. Por el contrario, especialistas coinciden en que es preferible mostrar cortesía antes que parecer distante.