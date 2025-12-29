;

En la previa del Año Nuevo 2026: así funcionarán malls y supermercados hasta el 31 de diciembre

Ya está establecido el horario en que el comercio operará estos días.

Sebastián Escares

Este lunes 29 de diciembre comenzó oficialmente la última semana de este 2025, ya que el jueves a partir de las 00:00 horas se le dará la bienvenida al Año Nuevo.

Ante ello, es que muchos chilenos y chilenas ya se encuentran realizando las compras de cara a la festividad.

Un punto importante a tener en cuenta, es el horario en el que funcionarán los malls y supermercados en la previa del Año Nuevo.

¿Cómo funcionará el comercio?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el jueves 1 de enero corresponde a un día feriado obligatorio e irrenunciable, por ende, la gran mayoría de los comercios estarán cerrados.

“El descanso de los trabajadores y trabajadoras comienza a las 20:00 horas de mañana miércoles 24 de diciembre y hasta las 06:00 horas del viernes 26 de diciembre, y lo mismo ocurrirá a las 20:00 horas del miércoles 31 de diciembre y hasta las 06:00 horas del viernes 2 de enero de 2026“, explicó el director nacional (s) de la Dirección del Trabajo, Sergio Santibáñez.

De tal forma, tanto este lunes 29 como el martes 30 de diciembre el comercio funcionará de manera normal.

En tanto, la actividad comercial considera un cierre anticipado durante la jornada del miércoles 31 de diciembre.

A continuación horario de malls y supermercados:

  • Jumbo: miércoles 31 de diciembre abierto hasta las 18:30 horas. Jueves 1 de enero cerrado.
  • Líder: miércoles 31 de diciembre abierto hasta las 18:00 horas. Jueves 1 de enero cerrado.
  • Santa Isabel: miércoles 31 de diciembre abierto hasta las 18:30 horas. Jueves 1 de enero cerrado.
  • Mall Plaza: miércoles 31 de diciembre abierto hasta las 18:00 horas. Jueves 1 de enero cerrado excepto gastronomía y entretención.
  • Parque Arauco: miércoles 31 de diciembre abierto hasta las 18:00 horas. Jueves 1 de enero cerrado excepto locales de gastronomía y entretención.

De acuerdo a lo estipulado por la Dirección del Trabajo, la actividad comercial retomará sus funciones a las 06:00 horas del viernes 2 de enero del 2026.

