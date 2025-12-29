Sueldo mínimo en Chile tendrá un aumento a partir de enero del 2026: esté será el nuevo monto

El inicio del 2026 llegará con un nuevo reajuste del sueldo mínimo en Chile que impactará en el bolsillo de los trabajadores que lo reciben.

La modificación implicará una nueva alza de este ingreso, luego del aumento que se registró en mayo de este año.

Cabe recordar que, actualmente, el sueldo mínimo está situado en los $529.000 para aquellos trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65 años.

¿Cuál es el nuevo monto?

Según quedó establecido, el sueldo mínimo mensual para los trabajadores y trabajadoras de Chile será de $539.000 desde el 1 enero del 2026.

Es decir, la modificación implica un aumento de $10.000 en el monto y se aplicará para trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65 años de edad.

Por otro lado, aquellos empleados menores de 18 años y mayores de 65 años contarán con un ingreso mínimo mensual de $402.092, el cual implicará un aumento respecto de los $394.622 que recibían actualmente.

Este reajuste corresponderá al último que se aplicará durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.