Año Nuevo en la Torre Entel: a qué hora empieza, quiénes son los artistas confirmados y dónde se transmitirá el show

Tras la Navidad, solamente queda una celebración por festejar en Chile antes de que termine el mes: el Año Nuevo 2026.

En esta oportunidad, después de siete años, vuelven los tradicionales festejos en la Torre Entel, en el centro de Santiago, región Metropolitana.

El espectáculo incluirá shows con drones, fuegos artificiales y música en vivo para quienes asistan a la instancia.

Todo lo que hay que saber del show en la Torre Entel

Este miércoles 31 de diciembre a partir de las 21:45 horas el show de la Torre Entel será transmitido en Canal 13.

Los encargados de la transmisión serán los rostros de la señal televisiva: Pancho Saavedra, Priscila Vargas y José Luis Repenning.

En tanto, el show musical contará con una parrilla de artistas bastante diversa. A continuación el detalle:

Américo.

La Noche.

Princesa Alba.

DJ Isabella Serafini.

Cabe señalar que en la instancia la Alameda contará con dos escenarios principales y acceso gratuito para quienes deseen asistir.