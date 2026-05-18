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Ministro Quiroz tras caída del PIB y peor inicio económico en 17 años: “Ese es el país que recibimos”

El ministro de Hacienda defendió la megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast en medio de la discusión por las miles de indicaciones ingresadas al proyecto y tras alcanzar un acuerdo con el PDG para respaldar la idea de legislar.

Cristóbal Álvarez

18 DE MAYO DE 2026/VALPARAISOFOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIA UNO

18 DE MAYO DE 2026/VALPARAISO FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIA UNO / Oscar Guerra

Durante este lunes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realizó un punto de prensa en el Congreso en medio de la discusión de las miles de indicaciones ingresadas a la denominada “megarreforma” impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En ese contexto, el secretario de Estado destacó el acuerdo alcanzado con el Partido de la Gente (PDG), colectividad que comprometió 13 votos para respaldar la idea de legislar luego de que el Ejecutivo ingresara un proyecto que elimina el IVA en pañales y fármacos, una de las exigencias centrales de la colectividad para viabilizar la iniciativa oficialista.

“Está muy bien encaminado. Lo vamos a ingresar al Congreso ahora y están los términos que conversamos con el PDG”, afirmó Quiroz, quien además descartó poner urgencia a la tramitación. “Se va a tramitar por la vía normal”, aseguró.

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Consultado sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento con el Socialismo Democrático, el ministro sostuvo que “siempre estamos abiertos a un acuerdo” y recalcó que “sería positivo que se sumaran a este esfuerzo, en un país que más que nunca necesita reemprender el crecimiento”.

“Hay absoluto consenso —y eso lo sabe el socialismo democrático— de que se requiere una estructura tributaria más competitiva, se requiere agilizar los permisos y se requieren tomar ciertas medidas de contención a futuro. Eso le da estabilidad y crecimiento al país. El socialismo democrático lo sabe y siempre están invitados a que se sumen”, agregó.

Respecto a la franquicia tributaria del censo, Quiroz indicó que el Gobierno buscará fórmulas para reponer la iniciativa durante la discusión en el Senado. “Vamos a conversar con distintos miembros del Congreso sobre cómo podemos, a lo mejor, hacer algunos ajustes para poder reponer esa iniciativa después del Senado”, señaló.

“Vamos a estar analizando algunos de esos elementos. También ha habido propuestas de la UDI, por ejemplo, dejarla solo para las pymes, que nos parece también interesante. Hay otras iniciativas que vamos a estar mirando. Son todas interesantes y las vamos a estar analizando con miras a reponer una versión con algunas modificaciones en el Senado”, añadió.

Finalmente, al ser consultado por las cifras económicas tras conocerse la caída de 0,5% del PIB en el primer trimestre de 2026, el ministro vinculó el escenario con la necesidad de aprobar la reforma económica del Ejecutivo.

“Ese 0,5% que hay en el primer trimestre es el peor primer trimestre desde la crisis subprime. Ese es el país que recibimos y por eso, más que nunca, necesitamos volver al crecimiento”, cerró.

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