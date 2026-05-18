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“Ha sido un año diferente”: María José Mailiard no para y suma su segunda medalla consecutiva en Copas del Mundo de canotaje

La deportista nacional se quedó con la medalla de plata en la fecha disputada en Alemania.

Carlos Madariaga

“Ha sido un año diferente”: María José Mailiard no para y suma su segunda medalla consecutiva en Copas del Mundo de canotaje

“Ha sido un año diferente”: María José Mailiard no para y suma su segunda medalla consecutiva en Copas del Mundo de canotaje / Team Chile

María José Mailliard volvió con todo al alto rendimiento, cuestión que ya había demostrado la semana pasada al ganar la medalla de bronce en la fecha de la Copa del Mundo de canotaje en Szged, Hungría.

Aquella había sido su primera competencia luego de convertirse en madre del pequeño Théo, pero la dos veces olímpica por el Team Chile no se quedó allí.

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Apenas una semana después, ahora en Brandenburg, Alemania, María José Mailliard volvió a destacar en los 5.000 metros, logrando ahora la medalla de plata, perdiendo por menos de un segundo la batalla por el oro ante la húngara Zsofía Csorba.

“Estoy muy contenta, sumamos puntos importantes para la clasificación olímpica. Ha sido un año diferente después de ser mamá, volviendo a los podios mundiales. Estoy muy agradecida”, recalcó en declaraciones al Team Chile.

Con ello, Mailliard completó dos podios planetarios consecutivos en pos de volver a competir por nuestro país en una cita de los anillos, ahora proyectándose con miras a Los Ángeles 2028.

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