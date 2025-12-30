“Lo hemos hecho bastante mal durante varios años”: Alfredo Moreno sobre crisis migratoria en Chile

El exministro de Relaciones Exteriores Alfredo Moreno entregó un crítico análisis sobre la forma en que el Estado chileno ha enfrentado la crisis migratoria en la macrozona norte, apuntando a una falta prolongada de control fronterizo y a la ausencia de acuerdos políticos.

En conversación con CNN Chile Radio, el excanciller sostuvo que el problema no es coyuntural, sino el resultado de una mala gestión acumulada en el tiempo. A su juicio, Chile no ha logrado responder de manera efectiva al ingreso irregular de migrantes.

Críticas al control de la frontera norte

Moreno fue enfático al evaluar el desempeño del Estado en esta materia. “Es indudable que nosotros lo hemos hecho bastante mal durante ya varios años”, afirmó, en referencia a la persistencia de cruces por pasos no habilitados.

Según explicó, uno de los puntos más complejos es la frontera con Bolivia, debido a sus características geográficas. “Seguimos teniendo una cantidad de ingresos ilegales realmente muy alta, tanto por la frontera peruana como particularmente por la frontera boliviana”, señaló.

Por otro lado, el exjefe de la diplomacia chilena advirtió que el problema se ve agravado por la falta de consensos internos sobre cómo abordar la situación de quienes ya ingresaron al país.

“No hemos logrado un acuerdo en Chile sobre qué hacer con quienes ya ingresaron: si vamos a regularizar, devolver o cuáles son las sanciones. Esa indefinición se ha extendido por demasiado tiempo”, sostuvo, apuntando directamente a la responsabilidad del sistema político.

Venezuela y la cooperación internacional

El excanciller también abordó el origen del fenómeno migratorio, vinculándolo principalmente al éxodo desde Venezuela. A su juicio, enfrentar la crisis exige cooperación directa con ese país, más allá de las diferencias ideológicas.

“Para resolver este problema se requiere cooperación, en primer lugar con Venezuela, para que reciba de vuelta a sus personas”, afirmó. Además, indicó que la coordinación con países de tránsito como Perú, Ecuador y Colombia es técnicamente posible mediante corredores humanitarios.