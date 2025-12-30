;

“Lo hemos hecho bastante mal durante varios años”: Alfredo Moreno sobre crisis migratoria en Chile

El excanciller apuntó a la falta de control en la frontera norte y a la ausencia de acuerdos políticos.

Javiera Rivera

Agencia UNO | Alfredo Moreno

Agencia UNO | Alfredo Moreno / Sebastian Beltran Gaete

El exministro de Relaciones Exteriores Alfredo Moreno entregó un crítico análisis sobre la forma en que el Estado chileno ha enfrentado la crisis migratoria en la macrozona norte, apuntando a una falta prolongada de control fronterizo y a la ausencia de acuerdos políticos.

En conversación con CNN Chile Radio, el excanciller sostuvo que el problema no es coyuntural, sino el resultado de una mala gestión acumulada en el tiempo. A su juicio, Chile no ha logrado responder de manera efectiva al ingreso irregular de migrantes.

Críticas al control de la frontera norte

Moreno fue enfático al evaluar el desempeño del Estado en esta materia. “Es indudable que nosotros lo hemos hecho bastante mal durante ya varios años”, afirmó, en referencia a la persistencia de cruces por pasos no habilitados.

Según explicó, uno de los puntos más complejos es la frontera con Bolivia, debido a sus características geográficas. “Seguimos teniendo una cantidad de ingresos ilegales realmente muy alta, tanto por la frontera peruana como particularmente por la frontera boliviana”, señaló.

Por otro lado, el exjefe de la diplomacia chilena advirtió que el problema se ve agravado por la falta de consensos internos sobre cómo abordar la situación de quienes ya ingresaron al país.

Revisa también

ADN

“No hemos logrado un acuerdo en Chile sobre qué hacer con quienes ya ingresaron: si vamos a regularizar, devolver o cuáles son las sanciones. Esa indefinición se ha extendido por demasiado tiempo”, sostuvo, apuntando directamente a la responsabilidad del sistema político.

Venezuela y la cooperación internacional

El excanciller también abordó el origen del fenómeno migratorio, vinculándolo principalmente al éxodo desde Venezuela. A su juicio, enfrentar la crisis exige cooperación directa con ese país, más allá de las diferencias ideológicas.

“Para resolver este problema se requiere cooperación, en primer lugar con Venezuela, para que reciba de vuelta a sus personas”, afirmó. Además, indicó que la coordinación con países de tránsito como Perú, Ecuador y Colombia es técnicamente posible mediante corredores humanitarios.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad