Exministro de RR.EE. descarta crisis migratoria en la frontera y afirma: “Todo se origina por una declaración de Kast”

El exministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker, conversó con ADN Hoy abordó la tensión que se ha registrado en el norte del país, específicamente en la zona fronteriza con Perú.

“Lo que ha pasado es algo muy sencillo, y es importante entenderlo bien. Todo esto se origina por una declaración pública del candidato José Antonio Kast, que ni siquiera es presidente electo, es candidato. Entonces él dice ‘ustedes tienen que salir voluntariamente, postular desde fuera de Chile, hacer la fila’, lo cual parece todo muy bien, pero así no se hace política pública”, aseguró.

“Lo que ha dicho el Gobierno, y yo estoy de acuerdo, es que aquí no existe una crisis humanitaria. No hay una crisis en la frontera, aquí lo que pasó es que frente a la declaración de Kast, que es lo que motiva esto, hace que hay unas 200, 300 o 400 personas que van hacia la frontera", explicó.

“Perú sobrerreacciona declarando emergencia (...) pero el gobierno tampoco puede sobrerreaccionar. Alguna gente dice ¿por qué no va el presidente a la frontera al día siguiente? No, pues, eso se llama sobrerreaccionar. Entonces, hoy día el problema está en manos de las dos cancillerías”, complementó.

“Estos son flujos migratorios que tienen que ver con que la gente va a celebrar Navidad a Ecuador, a Colombia, con su familia”, aseveró.

En ello, Walker propuso ideas para dar una respuesta a la crisis migratoria. “Lo primero que hay que hacer es un empadronamiento. ¿Cuántos son los inmigrantes irregulares? No sabemos, no tenemos una cifra, por eso hay que empadronar, y para eso existe el Estado y las oficinas públicas", dijo.

“Segundo, formalizar lo que haya que formalizar, porque hay distintos tipos de inmigración, no metamos a todos en el mismo saco: está la inmigración regular, la irregular, la que trabaja en la fruticultura, la que delinque con el narcotráfico, entre otros", prosiguió.

“Tercero, hay que regularizar. Lo que hizo el presidente Piñera hace unos años estuvo muy bien en su momento. Hay casos, por ejemplo, de los inmigrantes que están en actividad productiva, tal como declaró la Confederación de la Producción del Comercio o la Sociedad Nacional de Agricultura, que no son organizaciones de ultraizquierda, donde pidieron regularizar 140 mil trabajadores que están en la fruticultura, en la agricultura, que tienen contrato", detalló.

“Y cuarto, coordinarse con otros países, porque si el flujo migratorio viene de la frontera norte, bueno, hay que tener relaciones con Perú y con Bolivia, porque es una frontera de 800 kilómetros de extensión", sentenció.

Finalmente, se refirió a la segunda vuelta presidencial, donde confirmó que anulará. “A diferencia de Demócratas, yo por ningún motivo habría ido a darle mi apoyo al candidato de la derecha dura Kast, pero tampoco puedo darle el voto a Jeannette Jara, no por ella, sino que por las definiciones políticas del Partido Comunista, que no comparto en absoluto", sostuvo.

“¿Qué voy a hacer yo? Voy a anular mi voto por segunda vez, al igual que lo hice el año 2021. Mi domicilio político durante 40 años ha sido el centro, yo soy de ahí, apoyé y voté por Carolina Tohá en la primaria, y bueno, hoy día la centro izquierda es un casillero vacío", cerró.