“La peor ola de calor de nuestra historia”: autoridades alertan por días calurosos en la RM y entregan recomendaciones para el autocuidado

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, reforzó este martes el llamado al autocuidado ante la ola de calor que afecta a la zona central del país y que mantiene a la región Metropolitana bajo alerta roja por “calor extremo”, decretada por Senapred junto a otras cinco regiones.

Las altas temperaturas se han sostenido por varios días consecutivos y, según los pronósticos, el alivio recién llegaría a comienzos de la próxima semana. En ese contexto, Orrego advirtió que se trata de un fenómeno inédito por su intensidad y duración.

“Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”, afirmó, detallando que entre fines de diciembre y los primeros días de enero se han registrado hasta seis jornadas con máximas que han alcanzado los 36 y 37 grados en algunos puntos de la capital.

El gobernador sostuvo que “nunca habíamos tenido tanta temperatura por tantos días” y llamó a dimensionar los efectos del calor extremo, subrayando que “hoy día el calor extremo está matando más gente en el mundo que todos los efectos del cambio climático”.

“3 litros de agua diaria, fresca”

Además, alertó sobre el alto riesgo de incendios forestales, calificando el escenario actual como una “tormenta perfecta” por la combinación de calor, baja humedad y viento, e instó a evitar cualquier conducta riesgosa y a denunciar de inmediato la presencia de humo o focos sospechosos.

Desde el ámbito laboral, el director (s) de la Dirección del Trabajo, Luis Villazón, recalcó que las medidas de protección para los trabajadores son obligatorias.

“La hidratación no es un beneficio. La hidratación en un contexto de esta naturaleza es y resulta ser una obligación para los empleadores”, señaló. En esa línea, precisó que las empresas deben garantizar “a lo menos 3 litros de agua diaria, fresca”, para cada trabajador.