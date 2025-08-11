;

País ADN. Gobernador Orrego y requerimiento que busca su destitución: "Es la peor crisis que me ha tocado enfrentar como político"

En conversación con País ADN, Claudio Orrego calificó de "aprovechamiento político" el requerimiento ingresado por consejeros regionales de los partidos Republicano y UDI.

Ruth Cárcamo

País ADN - Entrevista a Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana

País ADN - Entrevista a Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana

21:26

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó en País ADN el requerimiento ingresado ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para destituirlo por faltas a la probidad y abandono de deberes.

“Nunca había tenido una campaña de desprestigio y de cuestionamiento más brutal como la que he tenido en los últimos dos meses. Recién ahora, que ya se formalizaron las acusaciones, me puedo defender”, dijo.

En esa línea, Orrego calificó la acción –realizada por consejeros regionales de los partidos Republicano y UDI– como un “aprovechamiento político”. “Estoy en medio de lo que ha sido la peor crisis que me ha tocado enfrentar como político”, expresó.

“Vamos a demostrar que todas y cada una de las acusaciones son falsas”, remarcó.

Por otro lado, Claudio Orrego entregó detalles sobre la Expo Agua 2025, que impulsó el Gobierno de Santiago para combatir la crisis hídrica con innovación y colaboración.

“El principal desafío ambiental de Santiago es la seguridad hídrica. Tenemos que hacer el cambio mientras podamos hacerlo de manera razonable y gradual. Si no, vamos a tener que hacer racionamiento como han hecho otras ciudades en el mundo”, señaló.

Esta quinta versión se realizará los días 13 y 14 de agosto en el centro de eventos Metropolitan Santiago, y es gratuito.

