;

Gobierno nombra a Macarena Cortés como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia

La abogada asumirá el 1 de enero de 2026 y encabezará la puesta en marcha del nuevo organismo, que entregará acompañamiento legal, psicológico y social a víctimas.

Martín Neut

Presidente Gabriel Boric

Presidente Gabriel Boric / Sebastian Beltran Gaete

El Gobierno designó a Macarena Cortés Camus como la primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (Defensoría de las Víctimas). La abogada asumirá funciones el 1 de enero de 2026, en el inicio de la implementación del nuevo organismo.

Desde el Ejecutivo resaltaron su trayectoria en el sector público y su especialización en justicia restaurativa, reinserción social y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Revisa también:

ADN

Actualmente, Cortés se desempeña como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cartera en la que ha ejercido distintos cargos desde 2003.

La ley que crea el servicio fue promulgada el 5 de noviembre, en una ceremonia encabezada por el Presidente en La Moneda. En esa instancia, el Mandatario señaló que la nueva institución permitirá entregar a las víctimas atención integral, incluyendo apoyo jurídico, psicológico y social.

El nombramiento se produce tras versiones previas sobre otras posibles candidaturas, en un contexto de debate público previo a la definición final del Ejecutivo.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad