Gobierno nombra a Macarena Cortés como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia
La abogada asumirá el 1 de enero de 2026 y encabezará la puesta en marcha del nuevo organismo, que entregará acompañamiento legal, psicológico y social a víctimas.
El Gobierno designó a Macarena Cortés Camus como la primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (Defensoría de las Víctimas). La abogada asumirá funciones el 1 de enero de 2026, en el inicio de la implementación del nuevo organismo.
Desde el Ejecutivo resaltaron su trayectoria en el sector público y su especialización en justicia restaurativa, reinserción social y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Actualmente, Cortés se desempeña como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cartera en la que ha ejercido distintos cargos desde 2003.
La ley que crea el servicio fue promulgada el 5 de noviembre, en una ceremonia encabezada por el Presidente en La Moneda. En esa instancia, el Mandatario señaló que la nueva institución permitirá entregar a las víctimas atención integral, incluyendo apoyo jurídico, psicológico y social.
El nombramiento se produce tras versiones previas sobre otras posibles candidaturas, en un contexto de debate público previo a la definición final del Ejecutivo.
