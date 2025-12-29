El nuevo problema que sacude a la ANFP: “Hemos decidido no iniciar nuestra participación en el Campeonato 2026″

La Segunda División Profesional vuelve a generarle un nuevo dolor de cabeza a la ANFP, con miras al inicio de la temporada 2026.

Este lunes, los 12 clubes que pertenecen a la categoría emitieron un comunicado conjunto, en el cual afirmaron que no iniciarán la competencia del año entrante si no se modifica un aspecto clave del certamen.

“En reunión sostenida el día de hoy, los clubes que conformamos la Segunda División Profesional hemos decidido, de manera unánime, no iniciar nuestra participación en el Campeonato 2026, mientras no se establezca una reducción en la duración del certamen a un máximo de siete (7) meses”, escribieron los miembros de la tercera categoría del fútbol chileno.

“Esta determinación surge a partir de la compleja y delicada realidad económica que atraviesa la Segunda División Profesional, la cual, en el último tiempo, ha puesto incluso a dos clubes emblemáticos al borde de la desaparición. La actual extensión del campeonato (nueve meses) compromete seriamente la sostenibilidad financiera de las instituciones y profundiza la precarización de las condiciones laborales de los futbolistas profesionales”, agregaron.

Situaciones como las de San Antonio Unido o Deportes Melipilla han llevado a los clubes de la Segunda División Profesional a tomar esta determinación, en la que el SIFUP volverá a ser un actor clave en las definiciones.

“Como clubes, reiteramos nuestra plena disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones conjuntas. En ese contexto, esperamos que tanto la ANFP como el SIFUP comprendan la gravedad del escenario que enfrentamos y se sumen a un trabajo colaborativo que permita resguardar la viabilidad económica de la división y la estabilidad laboral de quienes forman parte de ella”, cerraron en el comunicado.