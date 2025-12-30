Ex Colo Colo confiesa que estuvo cerca de cruzar la vereda: “Sampaoli me llamó y le dije que sí, pero no habíamos hablado del sueldo”

Daúd Gazale, ya retirado del fútbol profesional, confesó que estuvo muy cerca de cruzar la vereda y pasar de Colo Colo a la U en 2011, donde hubiese sido dirigido por Jorge Sampaoli.

El exfutbolista reveló la historia durante su encierro en el reality Mundos Opuestos 3. En el capítulo que se emitió anoche, Gazale contó que fue contactado por Sampaoli, pero el fichaje no se concretó y finalmente firmó con la UC.

“Antes de llegar a Católica, estaba en conversaciones con la U, Sampaoli me había llamado cuando hizo el equipo que ganó la Copa Sudamericana”, partió relatando el otrora delantero.

“Yo le dije que sí a Sampaoli, pero no habíamos hablado del sueldo. Cuando quedaba un día, llamé a un dirigente de la U, que no diré su nombre, lo llamé todo el día pero no le salía mi número porque él estaba fuera de Chile. Entonces, no hubo caso. Justo estaba hablando con Tati Buljubasich y ahí firmé por Católica”, explicó Daúd Gazale.

En la misma línea, agregó: “Al día siguiente de firmar por Católica me escribió el dirigente de la U y yo le dije: ‘Te llamé todo el día y no hubo respuesta’. El dirigente me respondió: ‘Era mi cumpleaños, no le respondí a nadie’. Al final, hubo una descoordinación”.

“No me arrepiento de haber llegado a Católica, porque es un club hermoso y salimos campeones de la Copa Chile. Me tocó anotar en esa final, así que tengo recuerdos muy lindos de mi paso por Católica”, concluyó Gazale, quien tuvo pasos por la UC, Colo Colo, Deportes Concepción, Huachipato, entre otros equipos.