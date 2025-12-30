;

Ex Colo Colo confiesa que estuvo cerca de cruzar la vereda: “Sampaoli me llamó y le dije que sí, pero no habíamos hablado del sueldo”

Daúd Gazale, delantero que pasó por los albos y por la UC, explicó su fallido fichaje en la U.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Daúd Gazale, ya retirado del fútbol profesional, confesó que estuvo muy cerca de cruzar la vereda y pasar de Colo Colo a la U en 2011, donde hubiese sido dirigido por Jorge Sampaoli.

El exfutbolista reveló la historia durante su encierro en el reality Mundos Opuestos 3. En el capítulo que se emitió anoche, Gazale contó que fue contactado por Sampaoli, pero el fichaje no se concretó y finalmente firmó con la UC.

“Antes de llegar a Católica, estaba en conversaciones con la U, Sampaoli me había llamado cuando hizo el equipo que ganó la Copa Sudamericana”, partió relatando el otrora delantero.

Revisa también:

ADN

“Yo le dije que sí a Sampaoli, pero no habíamos hablado del sueldo. Cuando quedaba un día, llamé a un dirigente de la U, que no diré su nombre, lo llamé todo el día pero no le salía mi número porque él estaba fuera de Chile. Entonces, no hubo caso. Justo estaba hablando con Tati Buljubasich y ahí firmé por Católica”, explicó Daúd Gazale.

En la misma línea, agregó: “Al día siguiente de firmar por Católica me escribió el dirigente de la U y yo le dije: ‘Te llamé todo el día y no hubo respuesta’. El dirigente me respondió: ‘Era mi cumpleaños, no le respondí a nadie’. Al final, hubo una descoordinación”.

“No me arrepiento de haber llegado a Católica, porque es un club hermoso y salimos campeones de la Copa Chile. Me tocó anotar en esa final, así que tengo recuerdos muy lindos de mi paso por Católica”, concluyó Gazale, quien tuvo pasos por la UC, Colo Colo, Deportes Concepción, Huachipato, entre otros equipos.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad