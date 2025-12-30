Presidente Boric activa su último despliegue y pone en marcha beneficios clave de la reforma previsional

El Presidente Gabriel Boric se prepara para encabezar el último gran despliegue de su Gobierno antes del cambio de mando del 11 de marzo, poniendo el foco en la implementación de la reforma de pensiones, iniciativa que en La Moneda consideran el principal legado de la actual administración.

Con el inicio del nuevo año, el Ejecutivo alista una serie de hitos durante enero para reforzar la puesta en marcha del Seguro Social Previsional, mecanismo financiado con una cotización adicional a cargo del empleador y que permitirá mejorar las jubilaciones en el corto plazo.

Según las proyecciones oficiales, la reforma beneficiará a unas 757 mil mujeres mediante la compensación por diferencias en la expectativa de vida y a cerca de un millón de pensionados a través del aumento por años cotizados.

Según La Tercera, en La Moneda prevén que este despliegue, similar al realizado en septiembre pasado cuando la PGU subió a $250 mil para mayores de 82 años, será el último hito de alto impacto del mandato del Presidente Boric.

“Vamos a continuar hasta el último día del mandato”

Por ello, el gobierno busca mantener el tema de pensiones en la agenda pública durante el verano, junto a otras materias de contingencia como la prevención de incendios.

La continuidad de la reforma fue abordada por el Mandatario en su primera reunión con el presidente electo, José Antonio Kast, en el marco del traspaso de mando.

En esa línea, el Ejecutivo subrayó que su implementación se extenderá más allá del término de su administración, con nuevos aumentos en la cotización del empleador a partir de 2026.

“Vamos a continuar hasta el último día del mandato. Al próximo gobierno le corresponderá continuar muchas de las políticas iniciadas y acordadas en estos años, que son tareas de Estado, como la implementación de la reforma de pensiones”, afirmó Boric.