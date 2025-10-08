;

¿Qué es el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y qué cambia para las personas?

El Congreso aprobó por unanimidad la creación del organismo que reemplaza a las Corporaciones de Asistencia Judicial y suma apoyo psicosocial y una Defensoría de Víctimas.

Mario Vergara

Con la aprobación final del Congreso, se crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y, junto con él, la Defensoría de Víctimas de Delitos. El objetivo central es simple y potente: que cualquier persona, especialmente quien no puede pagar un abogado o integra grupos de especial protección, tenga orientación, representación jurídica y apoyo psicosocial oportunos y de calidad.

Un servicio público, con presencia regional

El nuevo organismo será público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Ministerio de Justicia. Tendrá domicilio en Santiago y direcciones regionales, reemplazando y continuando legalmente a las Corporaciones de Asistencia Judicial (no se corta el servicio: se moderniza y se integra bajo un solo paraguas).

Qué prestaciones entrega

  • Orientación legal gratuita para cualquier persona que la requiera.
  • Asesoría y representación jurídica para quienes no pueden procurárselas por sí mismos o pertenezcan a grupos de especial protección (mujeres, infancia, personas mayores, personas con discapacidad, migrantes, entre otros).
  • Apoyo psicológico y social cuando corresponda.
  • Atención especializada a víctimas de delitos: defensa de sus derechos, acompañamiento en el proceso penal y acciones civiles para perseguir responsabilidades.
  • Mediación y resolución colaborativa de conflictos (incluye la administración del sistema de mediación familiar).

Defensoría de Víctimas: qué hará en concreto

La Defensoría —dentro del Servicio— deberá:

  • Informar y asesorar sobre derechos y cómo ejercerlos.
  • Orientar y gestionar medidas cautelares y de protección con la Fiscalía y tribunales, y hacer seguimiento.
  • Conectar con programas estatales disponibles.
  • Representar jurídicamente a la víctima durante todo el proceso penal (incluida la ejecución de la pena) y en acciones civiles por daños.
  • Brindar asistencia psicosocial para evitar revictimización.

Las y los funcionarios de policías que sean víctimas por razón de su cargo también podrán acceder a estas prestaciones.

Más garantías y estándares

El proyecto incorpora derechos de las víctimas, regula reclamos de usuarios, establece sanciones y mandata al Ministerio de Justicia a fijar estándares de calidad de las prestaciones. El Senado introdujo ajustes de redacción y fortalecimiento institucional sin alterar el fondo, y las modificaciones se aprobaron por unanimidad.

¿A quién beneficia?

  • Toda persona puede pedir información y orientación jurídica.
  • Tendrán abogacía gratuita quienes no puedan costearla o integren grupos de especial protección.
  • Víctimas de delitos contarán con representación jurídica más apoyo psicosocial en un solo circuito.

