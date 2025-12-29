El tiempo apremia: los tres clubes de Primera División que siguen sin refuerzos para 2026

El mercado de fichajes está dando mucho de qué hablar en el fútbol chileno, con la mayoría de los clubes ya reforzándose para la temporada 2026, pero no todos.

Si bien existen casos como los de Universidad Católica y Deportes Concepción, que ya han incorporado a varios jugadores, también están los clubes que se han quedado atrás y aún no presentan refuerzos.

Este es el caso de Universidad de Chile, Deportes La Serena y O’Higgins, que, a solo días del inicio de las pretemporadas, solo registran salidas en sus planteles.

Un punto en común entre los tres equipos es que todos cambiaron de cuerpo técnico y fueron los últimos en cerrar a sus entrenadores: Felipe Gutiérrez en los “Papayeros”, Lucas Bovaglio en el “Capo de Provincia” y Francisco Meneghini en los azules.

En el caso de la U y O’Higgins, al menos han podido concentrarse en la renovación de jugadores importantes, un aspecto clave considerando que ambos disputarán torneos internacionales en 2026.

Además, tal como ha informado ADN Deportes, los universitarios sí tendrían un buen cierre de año, ya que es cuestión de tiempo para que Eduardo Vargas se convierta en nuevo futbolista del “Romántico Viajero”.