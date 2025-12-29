;

FOTO. Presentan el balón oficial de la temporada 2026 del fútbol chileno: estas son sus características

La ANFP y la marca deportiva Molten anunciaron la nueva pelota.

Daniel Ramírez

Presentan el balón oficial de la temporada 2026 del fútbol chileno: estas son sus características

Este lunes, la ANFP y la marca deportiva Molten dieron a conocer el balón oficial de la temporada 2026 del fútbol chileno.

“Hoy comienza un nuevo capítulo del fútbol chileno. Un símbolo nacido desde nuestra identidad, pensado para acompañar cada partido del campeonato nacional”, señaló Molten en sus redes sociales.

Respecto a las características de la pelota, la empresa encargada de su fabricación detalló: “Cuenta con sellado térmico, vuelo estable y baja absorción de agua. Su cámara de aire optimiza el rebote y la suavidad, junto a una capa interna que mejora la retención del aire. Un diseño clásico de 32 cascos, tamaño N°5, pensado para el máximo rendimiento. Todo bajo el sello FIFA Quality Pro”.

Así es el nuevo balón del fútbol chileno

ADN
ADN

