“Es un golpe que no se repara”: el lamentable relato del dueño de la joyería saqueada en Mall Plaza Norte

El pasado domingo 28 de diciembre se encendieron las alarmas de la Región Metropolitana por un nuevo incendio, esta vez en la comuna de Huechuraba.

El siniestro afectó a un conjunto de bodegas y una tienda outlet de colchones. Esto, a metros del concurrido Mall Plaza Norte, obligando a la evacuación ante la amenaza de propagación de las llamas.

Fue en ese momento que tres mujeres aprovecharon el caos y escenario desolador, que dejó prácticamente vacíos los pasillos del centro comercial, para delinquir.

Mientras las alarmas resonaban y los altavoces ordenaban desalojar el edificio, se dedicaron robar el local de la joyería Chenza, ubicado en las inmediaciones del mall.

Como era de esperarse ante el actuar despiadado y aprovechador en un contexto de vulnerabilidad, el negocio sufrió consecuencias devastadoras. Y es que tal como evidenciaron las cámaras, las antisociales cargaron tres bolsas repletas de mercancía, dejando el negocio en ruinas.

A través de las redes sociales de la tienda dieron a conocer que después de cinco años de funcionamiento, el emprendimiento no pudo resistir este acto malintencionado y cobarde.

“Hoy, después de este robo, quedamos completamente quebrados. El daño no es solo económico: es emocional, es moral… es un golpe que no se repara”, escribieron.

“A los que robaron mi negocio y me obligaron a cerrarlo, recuerden que no solo me dañaron a mí. Dañaron sueños, esfuerzos y a familias que dependían de ese trabajo para salir adelante”, añaden en un video.

Lo que viene: golpe económico y caso judicial

El dueño de Chenza, Santiago Ramírez, explicó que el golpe financiero del saqueo injustificado de las mujeres es irreparable, ya que no contaban con seguro, por lo que ellos deberán cubrir la totalidad de las pérdidas y daños.

“Todo lo que se perdió lo vamos a tener que asumir nosotros. Somos una empresa pequeña, no tenemos seguros contratados ni respaldo de una empresa grande”, comentó.

Por otra parte, Ramírez confirmó que las autoridades han tenido avances importantes en las investigaciones y se sigue trabajando en el caso judicial.

De manera concreta, contó que se logró identificar a las responsables del robo con ayuda de las cámaras de seguridad accediendo a sus rostros y la toma de huellas por parte de la PDI. Ahora solo queda esperar para ver cómo sigue la persecución policial y el actuar de la justicia.