Cruzados dispone instalaciones del Claro Arena para combatir el incendio forestal en San Carlos de Apoquindo / Hans Scott

Durante la jornada de este martes se mantiene la emergencia en torno al incendio forestal en San Carlos de Apoquindo

Ya más de 800 hectáreas han sido consumidas por las llamas y el fuego, hasta esta tarde, se mantiene activo, pero con algunos flancos de contención.

Considerando la alerta vigente, las brigadas y recursos aéreos se mantienen trabajando para controlar la situación, para lo cual en Cruzados también se movilizaron al respecto.

A través de sus redes sociales, en el elenco precordillerano apuntaron a que Carabineros, Bomberos, Senapred y brigadistas de Conaf puedan utilizar el Claro Arena para apoyar su trabajo.

“Dichos organismos, junto con agradecer el ofrecimiento, han manifestado su decisión de operar en zonas más próximas a la emergencia“, recalcaron en la UC en torno a las labores para combatir el incendio forestal en San Carlos de Apoquindo.