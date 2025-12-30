;

Cruzados dispone instalaciones del Claro Arena para combatir el incendio forestal en San Carlos de Apoquindo

Ante la alerta vigente, los equipos de emergencia podrán utilizar el recinto deportivo para organizar sus labores.

Carlos Madariaga

Cruzados dispone instalaciones del Claro Arena para combatir el incendio forestal en San Carlos de Apoquindo

Cruzados dispone instalaciones del Claro Arena para combatir el incendio forestal en San Carlos de Apoquindo / Hans Scott

Durante la jornada de este martes se mantiene la emergencia en torno al incendio forestal en San Carlos de Apoquindo

Ya más de 800 hectáreas han sido consumidas por las llamas y el fuego, hasta esta tarde, se mantiene activo, pero con algunos flancos de contención.

Revisa también:

ADN

Considerando la alerta vigente, las brigadas y recursos aéreos se mantienen trabajando para controlar la situación, para lo cual en Cruzados también se movilizaron al respecto.

A través de sus redes sociales, en el elenco precordillerano apuntaron a que Carabineros, Bomberos, Senapred y brigadistas de Conaf puedan utilizar el Claro Arena para apoyar su trabajo.

“Dichos organismos, junto con agradecer el ofrecimiento, han manifestado su decisión de operar en zonas más próximas a la emergencia“, recalcaron en la UC en torno a las labores para combatir el incendio forestal en San Carlos de Apoquindo.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad