VIDEO. Trabajadores denuncian brutales agresiones de guardias del Mall Plaza Norte durante desalojo por incendio

Incluso acusaron un agresivo actuar de personal de Carabineros.

Juan Castillo

Francisco Gutiérrez

Trabajadores denuncian brutales agresiones de guardias del Mall Plaza Norte durante desalojo por incendio

Trabajadores del local Johnny Rockets denunciaron brutales agresiones por parte de guardias del Mall Plaza Norte, en medio de los desalojos del recinto por un voraz incendio que se registraba a esa hora.

Según revelaron, personal del centro comercial los intimidó, amenazó y golpeó sin provocación aparente.

“El incendio empezó como a las 17:00 horas, nosotros empezamos a ver humo, pero el Mall no dio ninguna información respecto a este tema hasta casi las 19:00 horas”, señaló el afectado.

“Con el tema del incendio, la gente se empezó a ir, empezó a estar más solo, había solo dos mesas con clientes en el restaurante, y a eso de las 19:40 horas llega un guardia de seguridad gritando ‘tienen que irse’, de forma muy déspota”, agregó.

En esa línea, el trabajador explicó que “nosotros hicimos la evacuación, pero luego de que nos avisaron una cosa y después nos dijeran otra. Con mi jefa fueron groseros, incluso los clientes le dijeron a los guardias que ellos habían dicho que estaba todo controlado”.

Mi jefa retiró a los guardias del local, porque no podían estar alterados de esa forma. Después vino su jefe, nos dijo que teníamos 20 minutos para salir, y así hicimos”, prosiguió.

En ello, el trabajador del local relató que “salimos desde la salida del local, y al llegar a la terraza, tal como se ve en los videos, nos empujaron y a mí me amenazaron“.

“Luego, todo pasa cuando llegamos a la terraza otra vez. Hubo un forcejeo de un guardia con un compañero, nos metemos para separarnos, y los guardias de la terraza me golpean con el bastón. Tengo marcada literalmente la espalda, morada, y me revienta la cabeza“, complementó

Finalmente, la víctima de estas agresiones sostuvo que “en vez de estar pendiente de la seguridad del Mall, en vez de estar como que pendiente de que no entre gente y que salga de manera tranquila, lo que hicieron los guardias fue atacarnos a nosotros”.

“Yo soy el que tiene las heridas más contundentes, pero también hubo personas con los ojos moreteados, su cuerpo golpeado, incluso a un compañero lo retuvieron tres horas porque sí”, cerró.

