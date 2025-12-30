;

Delantero con paso por Atlético de Madrid y la Premier League fue ofrecido como agente libre a Colo Colo

El experimentado atacante argentino viene de ser campeón internacional con Racing en 2025.

El 3 de enero aparece como la fecha en la que Colo Colo comenzará su pretemporada, y hasta el momento, Matías Fernández ha sido el único refuerzo confirmado por los albos.

Especialmente, donde los hinchas del “Cacique” más esperan incorporaciones es en el centro de la ofensiva, ya que los rendimientos de Javier Correa y, sobre todo, de Salomón Rodríguez, han dejado mucho que desear.

Es por esto que desde Blanco y Negro están en la búsqueda de un “9”, y en las últimas horas un experimentado futbolista que se encuentra libre ha sido ofrecido para jugar en el Estadio Monumental.

Según información del medio partidario Dale Albo, Luciano Vietto, quien finalizó su contrato con Racing de Avellaneda, ha sido acercado a la gerencia deportiva de Colo Colo.

El atacante de 32 años cuenta con una vasta experiencia en el extranjero y en Europa, defendiendo camisetas de clubes como Atlético de Madrid, Villarreal, Fulham o Sporting de Lisboa. Tras su regreso a la “Academia” a mediados de 2024, fue pieza importante en la obtención de la Copa Sudamericana y la posterior Recopa Sudamericana.

Eso sí, para que esta operación o la de cualquier otro delantero centro pueda concretarse, desde Blanco y Negro primero deberán darle salida a Salomón Rodríguez, quien, si bien ha sido sondeado desde Argentina, aún no tiene clara su partida de Pedreros.

