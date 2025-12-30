Estadio Santa Laura sin pasto: el motivo detrás de las imágenes que impactaron a los hinchas de Unión Española

En los últimos días, salieron a la luz imágenes que muestran la cancha del Estadio Santa Laura sin nada de pasto.

A través de fotografías tomadas desde las alturas, se puede ver un terreno completamente vacío en el reducto donde Unión Española hace de local.

El estado de la cancha impactó a varios hinchas “hispanos”, quienes vienen de sufrir el descenso del equipo a la Primera B. Sin embargo, desde el club salieron a explicar la situación.

Este es el estado del Estadio Santa Laura 🏟️ pic.twitter.com/Y9JUNmol7W — Bolavip Chile (@Bolavipcl) December 30, 2025

Desde Unión Española señalaron a La Tercera que, durante estos días, se está realizando el cambio completo de la superficie para tener una cancha en mejores condiciones.

“En el terreno interviene un tractor, que lo prepara para el cambio completo del pasto, a través de la instalación de rollos, lo que favorece los tiempos que implica la respectiva instalación”, consignó la fuente citada.

¿Cuándo estará lista la cancha del Santa Laura? Aunque no hay una fecha estimada para el término de las obras, en el cuadro “hispano” confían que el terreno de juego quedará listo para inicio de la temporada 2026.

Vale destacar que, en paralelo a los trabajos en la cancha, también se está llevando a cabo el proceso de instalación de los focos para la nueva iluminación del Estadio Santa Laura.