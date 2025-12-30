Al presente año le quedan poco más de 24 horas de vigencia, y las competencias en casi todo el mundo se detendrán para festejar el comienzo de 2026.

De todas maneras, los torneos sí continuaron en Europa, y fue allí donde un chileno brilló y se convirtió en el máximo goleador nacional de todo 2025.

Se trata de Junior Fernandes, quien anotó el primer tanto en el triunfo 3-1 del Ankara Keçiörengücü ante el Ümraniyespor, por la Segunda División de Turquía.

Con su nueva conquista, el exdelantero de la Universidad de Chile alcanzó la cifra de 21 goles en el año natural, lo que lo convierte en el máximo artillero chileno de 2025, repartiendo sus anotaciones entre su actual club y el Esenler Erokspor.

En el segundo lugar, y con solo un gol menos que Fernandes, aparece Leonardo Valencia, quien tuvo una gran temporada en Audax Italiano y que, a partir de la siguiente campaña, jugará en Deportes Concepción.

Completando el podio aparece Fernando Zampedri, quien con la Universidad Católica anotó 18 goles en la temporada y es quien menos tiempo lleva siendo chileno.