Este habría sido el origen del incendio forestal en San Carlos de Apoquindo: se han consumido más de 800 hectáreas

Más de 800 hectáreas se han consumido producto del incendio forestal que afecta al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

El siniestro ya ha consumido más de 800 hectáreas, lo que ha provocado que el humo se pueda sentir en distintas comunas de Santiago.

En ese sentido, el comandante de Bomberos, Manuel Vera, señaló que “hasta ahora, no tenemos ningún peligro con respecto a infraestructuras críticas o el hogar de las personas”.

Origen del incendio forestal en San Carlos de Apoquindo

Asimismo, el comandante reveló su preocupación ante el avance de las llamas a la quebrada Aguas de Ramón.

“Ahora tenemos una activación del flanco derecho, y lo que tenemos que cuidar es que no vaya a la quebrada de Ramón, por lo que significa el producto del agua”, dijo.

En tanto, desde la Asociación Parque Cordillera, responsables de la administración del Parque San Carlos de Apoquindo, indicaron que se encontraron colillas de cigarros, lo que habría iniciado el incendio.