Cobreloa suma a un defensa de Primera División a su plantel
Los loínos completaron la séptima incorporación para la temporada 2026.
Cobreloa es uno de los elencos que más jugadores ha ido sumando de cara a la Primera B, buscando dejar atrás su derrota en la liguilla de ascenso.
Los loínos ya suman siete incorporaciones, con los loínos anunciando en las últimas horas a un jugador que estuvo en la Primera División en 2025.
Se trata del defensor Diego García, quien rescindió su contrato con Everton de Viña del Mar, donde apenas pudo disputar 12 partidos entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile.
El zaguero formado en la U de Chile ha desarrollado gran parte de su carrera en Deportes Copiapó, pero ahora volverá a jugar en la Primera B.
Diego García es el séptimo refuerzo de Cobreloa, sumándose a Bastián San Juan, Diego Tapia, Tomás Aránguiz, Matías Sandoval, Jorge Paul Gatica y Cristián Insaurralde como las caras nuevas del elenco loíno.
