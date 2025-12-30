;

Cobreloa suma a un defensa de Primera División a su plantel

Los loínos completaron la séptima incorporación para la temporada 2026.

Carlos Madariaga

Cobreloa suma a un defensa de Primera División a su plantel

Cobreloa suma a un defensa de Primera División a su plantel / Alejandro Leiva Varela / Uno Not

Cobreloa es uno de los elencos que más jugadores ha ido sumando de cara a la Primera B, buscando dejar atrás su derrota en la liguilla de ascenso.

Los loínos ya suman siete incorporaciones, con los loínos anunciando en las últimas horas a un jugador que estuvo en la Primera División en 2025.

Revisa también:

ADN

Se trata del defensor Diego García, quien rescindió su contrato con Everton de Viña del Mar, donde apenas pudo disputar 12 partidos entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile.

El zaguero formado en la U de Chile ha desarrollado gran parte de su carrera en Deportes Copiapó, pero ahora volverá a jugar en la Primera B.

Diego García es el séptimo refuerzo de Cobreloa, sumándose a Bastián San Juan, Diego Tapia, Tomás Aránguiz, Matías Sandoval, Jorge Paul Gatica y Cristián Insaurralde como las caras nuevas del elenco loíno.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad