El optimismo en el COCh para que Chile albergue los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

Este martes, en la sede del Banco Estado, se desarrolló un homenaje a la memoria de Ismenia Pauchard, a solo días que se la haya anunciado como integrante del Salón de la Fama de la FIBA para 2026.

Todo en torno a su rol también como funcionaria de la institución financiera. “Qué lástima que se le reconozca a Ismenia ahora, después de tantos años, pero celebro y agradezco a la FIBA que haya tenido esta delicadeza de ingresarla. Gracias también por ser una mujer que no solamente era deporte, sino que como trabajadora del Banco del Estado, ella desde su labor deportiva formalizó un equipo y viajó por muchas partes de Chile”, recalcó al respecto, en diálogo con ADN TOP, el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica.

Aprovechando la instancia, entregó buenas noticias para el básquetbol chileno en torno a la opción de que Colo Colo y Azul y Rojo (representante de la U de Chile en la Liga Nacional Femenina) puedan utilizar el CEO de Ñuñoa.

“Más que condiciones, dijimos realmente las cosas que habían pasado y que no volvieron a pasar. El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo estuvo de acuerdo, las aceptó y pueden volver a jugar cuando ellos quieran, bajo esas condiciones, por supuesto. Ellos mismos realmente tienen que entender de que este no es un problema en contra de Colo Colo, sino que es al interior de Colo Colo que tienen que corregir. Lo mismo pasa con la U, y siempre va a pasar con la disputa que hay a nivel de fútbol que lo llevan al voleibol o al básquetbol y lamentablemente el que sufre la infraestructura y que bueno y que nadie, no genera que nadie disfrute, ni los barristas buenos ni los barristas malos”, resaltó Mujica.

Las preocupaciones del Comité Olímpico de Chile

Durante el diálogo con ADN TOP, el presidente del COCh desestimó problemas con el hecho de que Erick Pulgar haya sido elegido el “Mejor de los Mejores” por parte del Círculo de Periodistas Deportivos.

“Abrir polémica al respecto no me corresponde porque este es un premio que da el Círculo de Periodistas. A nosotros nos invitan, tenemos un voto nada más y no podemos ejercer ninguna otra presión. La gente sabe realmente lo que ha hecho Martina Weil, lo que ha hecho Martín Vidaurre. Nos movemos en otro mundo totalmente distinto de lo que es el fútbol profesional e internacional y que lo respetamos, pero no voy a abrir polémica porque no corresponde”, aseguró, mentalizado en meses clave para la orgánica para la postulación de Chile como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2030.

“Me quedo muy tranquilo de las diferencias que tenemos con Asunción, que tenemos con Bangkok y que, por lo tanto, en junio de este año, los 106 miembros COI van a votar para ver quién es la ciudad candidata a sede”, enfatizó el presidente del COCh, confiado en obtener la designación.

“Estoy muy optimista realmente, creo que vamos muy bien y yo precisamente voy a Milán ahora para los Juegos de Invierno porque nos pidieron que fuéramos, vamos con el Ministro del Deporte a tener reuniones específicas, para incluso avanzar realmente sobre las condiciones del contrato, del contrato de ciudad sede, para ver si estamos de acuerdo y tenemos que aprovechar esta situación”, cerró Miguel Ángel Mujica en ADN TOP.