Universidad de Concepción asegura su portería con arquero extranjero: anuncio oficial

El “Campanil” presentó en sus redes sociales a Santiago Silva, portero uruguayo de 1,90 metros de altura.

Si hay equipos que están sorprendiendo en el mercado de fichajes, esos son los de Concepción, que se han reforzado rápido y bien para su regreso a la Primera División.

Si bien ha sido Deportes Concepción el que ha acelerado en estos días, desde la Universidad de Concepción no quisieron quedarse atrás y este lunes presentaron a su nuevo arquero para la Liga de Primera 2026.

Se trata de Santiago Silva, arquero uruguayo de 26 años, que llega al “Campanil” tras defender la camiseta de América de Cali durante la temporada 2025.

El guardameta, de 1,90 metros de altura, arriba al cuadro penquista luego de una campaña irregular en Colombia, donde apenas disputó nueve partidos, siendo siempre alternativa al experimentado Jorge Soto.

Anteriormente, solo había jugado en Boston River de Uruguay, club donde se formó, y ahora llega a la Universidad de Concepción con el objetivo de reemplazar a Cristián Campestrini, pieza clave en el ascenso conseguido este año.

