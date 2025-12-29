Blanco y Negro pierde batalla judicial por el uso de la marca Colo Colo

Blanco y Negro, en medio de intenso movimiento en el mercado de pases pensando en reforzar el plantel para la temporada 2026, acaba de perder una importante batalla judicial.

Esto, porque según información del Diario Financiero, la concesionaria de Colo Colo vio rechazado ante el Inapi un recurso presentado contra un local de comida rápida de la Región del Maule.

El conflicto comenzó en 2023, cuando el restaurante Plateadas Colo Colo, de Romeral, solicitó el registro de la marca ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, situación que no cayó bien en el entorno albo.

Por esto, Blanco y Negro apeló ante el organismo, argumentando que “la marca solicitada presenta identidad con el signo de mi parte, razón por la cual resulta confundible desde el punto de vista gráfico y fonético. Es por ello inaceptable que el solicitante haya recurrido a construir la marca pedida valiéndose del prestigio, notoriedad y comunicación pública que esta parte hizo del signo Colo-Colo”.

Pese a la defensa del “Cacique”, la Inapi falló a favor del local gastronómico. “El público medio consumidor, en el caso específico de los servicios de restaurantes, hoteles y demás requeridos en clase 43, no asociará al Club Deportivo Colo Colo con el restaurante ‘Plateadas Colo Colo’ ubicado en Romeral, signo que resulta distintivo, no obstante la fama que posee el club deportivo en el medio nacional”, señalaron desde el tribunal de alzada del caso.