Deportes Concepción lo hace de nuevo y ficha a codiciada figura de la B: décimo refuerzo confirmado

El cuadro penquista anunció un principio de acuerdo con Aldrix Jara, quien destacó en 2025 con la camiseta de Cobreloa.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Deportes Concepción sigue sumando refuerzos para su regreso a la Primera División. Ahora, el cuadro penquista informó que alcanzó un acuerdo por el fichaje de Aldrix Jara, figura de Cobreloa en la última temporada de la Primera B.

“Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el delantero de 25 años. Nuestra institución ha adquirido el 75% de su pase, asegurando su estadía para los desafíos de la temporada 2026″, comunicó la institución en redes sociales.

“El atacante se someterá a los chequeos médicos de rigor en los próximos días y, tras completarlos con éxito, se integrará oficialmente al plantel del León", agregaron.

Jara llega a Deportes Concepción tras completar un gran segundo semestre con la camiseta de Cobreloa, elenco con el que alcanzó la final de la Liguilla de Ascenso y cayó precisamente frente al “León de Collao”.

En su paso por Calama, el atacante anotó 12 goles en 21 partidos, registrando la campaña más goleadora y con mayor minutaje en cancha de su carrera. También ha defendido los colores de Deportes Limache y Santiago Wanderers, club que lo formó.

Los refuerzos de Deportes Concepción para el 2026

Con esta nueva incorporación, Deportes Concepción sumó a su décimo refuerzo para la temporada 2026, tras las llegadas de Matías Cavalleri, Leonardo Valencia, Jorge Henríquez, Misael Dávila, Cristián Suárez, Ignacio Mesías, César Dutra, Ethan Espinoza y Javier Rojas.

