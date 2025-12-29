Garnero mira a Paraguay con tal de traer un refuerzo a la UC / VICTOR HUENANTE

Universidad Católica sigue avanzando en torno a la conformación de su plantel de cara al 2026.

Los cruzados han progresado rápidamente, al punto de ya tener cuatro caras nuevas en su plantel.

Sin embargo, en la precordillera siguen buscando reforzarse, para lo cual apuntarían a la expertiz de su entrenador, Daniel Garnero.

Al respecto, un nombre que estarían sondeando es el del volante Sebastián Arce, jugador de 25 años, perteneciente al General Caballero, donde anotó 10 goles en 44 partidos esta temporada.

Garnero conoce a Teo Arce de su paso por Olimpia, donde el mediocampista hizo sus primeras armas.

En tierras guaraníes apuntan a clubes de Rusia como quienes ya ofertaron, pero según información del programa “Fútbol a lo Grande”, el DT de la UC se habría comunicado con el futbolista paraguayo con tal de llevárselo al elenco cruzado. ¿Se dará?