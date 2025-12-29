Salía con ellos mientras conocía al Chino Ríos: vinculan a Vanessa Bourgeois con un senador y un empresario

La nueva relación de Marcelo “Chino” Ríos sigue generando titulares. El extenista confirmó que su actual pareja es Vanessa Sofía Bourgeois Roa, influencer chilena de 36 años, nutricionista y amante del fitness, con casi 100 mil seguidores en Instagram.

Vanessa trabaja de manera independiente en su consulta en San Miguel, según sus publicaciones en LinkedIn, y estudió en la Universidad Autónoma de Chile. Sin embargo, en el programa Primer Plano del 28 de diciembre surgió un dato inesperado: la influencer habría mantenido vínculos recientes con un político y un empresario.

El primero en dar la información fue Camilo González, conocido como Tío Prensa Chilena, seguido por Danilo 21 y Vasco Moulian, quienes comentaron el tema en la edición del domingo del programa de Chilevisión.

Posteriormente, Vasco reveló que recibió mensajes para evitar que se mencionara el nombre del senador, afirmando que “parece que está en pareja el hombre”. Francisca Merino, por su parte, señaló que “él salió con la niña un par de veces como amigos y ahora tendría una nueva pareja y le complica”.

En Hay que decirlo, se destapó la identidad del político: Karim Bianchi, senador por Magallanes. Por otro lado, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que hasta el jueves 25 de diciembre, Vanessa mantenía una relación con un empresario del rubro gastronómico en San Miguel, dedicado al negocio del sushi.