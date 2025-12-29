El último capítulo del año de Only Fama estuvo marcado por la despedida de Fran García-Huidobro y un balance del 2025. Durante “La Pizarra de la Abuela”, de Pamela Jiles, se evaluó a distintos rostros de la TV chilena, generando opiniones divididas.

En medio de la conversación, José Antonio Neme lanzó una dura crítica al medio televisivo nacional, cuestionando la falta de reconocimiento hacia figuras con talento. El periodista incluso apuntó a su propio canal, mencionando el rol que cumple María José Quintanilla.

“Si yo fuera ejecutivo de televisión, que no voy a ser, porque no me interesa, yo, hay muchas personas que mandaría para su casa porque no tienen ningún talento para la tele, ni un talento”, afirmó el conductor de Mucho Gusto, dejando clara su postura sobre quienes ocupan espacios relevantes sin méritos suficientes.

El animador continuó señalando que existen profesionales relegados e infravalorados en la televisión chilena: “Hay otros que tienen mucho talento y están en un segundo y tercer plano. O están en digital y los tienen ahí relegados al digital, cuando pueden dar mucho más, y no estoy hablando de nadie en particular, pero es lo que yo he visto”.

“Otros que están en una segunda, tercera, cuarta línea. Entonces, hay que redefinir el ciclo televisivo, eso es lo que yo creo, y no voy a mencionar a nadie, porque yo sé que ustedes quieren la cuña barata, no se las voy a regalar”, cerró.