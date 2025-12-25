“Fue mamá soltera cuando tenía 15 años”: Adriana Barrientos destapa aspectos inéditos de la nueva pareja de Marcelo Ríos

El martes, Marcelo “Chino” Ríos tomó por imprevisto sus seguidores al confirmar su nueva relación mediante una publicación en Instagram. En la imagen aparecía una mujer acompañada de un romántico mensaje que dejó claro su estado sentimental.

La protagonista de este apasionado post es Vanessa Sofía Bourgeois Roa, influencer chilena de 36 años, nutricionista y apasionada del fitness, quien acumula más de 95 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Y recientemente, en Zona de Estrellas, Adriana Barrientos aseguró tener información exclusiva sobre la vida de la joven y su vínculo con el extenista.

“Es una chica súper de esfuerzo (...) Es nutricionista, le gusta ir al gimnasio, pero no tiene nada que ver con el mundo fitness. Me dijeron que era bien operadilla (...) Ellos la verdad llevan aproximadamente tres semanas o cuatro semanas saliendo, no llevan más que eso, y lo que me dicen es que no está, esta persona, muy segura si ellos se han visto personalmente”, afirmó la panelista.

“O si se ha visto, se han visto dos o tres veces, nada más (...) Es una ciber-relación al parecer (...) No hay ninguna foto de ellos dos juntos. Y lo que nosotros creemos, con esta persona con la que yo ayer hablé... me decía ‘yo creo que el Chino Ríos jamás en su vida la ha visto en persona, porque cuando la vea en persona se va a dar cuenta de que no tiene nada que ver a lo que es en Instagram’”, añadió.

Sobre la vida personal de Vanessa, la Leona reveló: “La verdad es que la chica sí tiene muchas ganas de tener un pololo o algo mucho más oficial. De hecho, ella es la ex de un conocido mío (...) Vive en la comuna de San Miguel, vive con la mamá y con su hijo, fue mamá soltera cuando ella tenía aproximadamente 15 años. Es de una vida supercomplicada”.

Finalmente, agregó: “Es muy complicado de que quizás sea del gusto del Chino (...) Uno, por el nivel cultural, me dicen (...) Es una chica que viene muy muy de abajo, de una vida de mucho esfuerzo, el hijo el día de hoy tiene 20 años y estudia medicina (...) Es una supermamá. Y en este minuto están pasando por un momento supercomplicado porque viven en una casa bien chiquitita en San Miguel”.

“A mí lo que me decía es que la chica es cero interesada, pero le encanta la tele (...) Y ella tiene un segundo trabajo, es relacionadora pública, es recepcionista de un restaurante en Alonso de Córdoba (...) Te voy a decir algo, incluso le gusta un poco tomar harto trago y fuma cigarrillos”, concluyó.