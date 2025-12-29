;

La U sorprende en el mercado y apunta a un ex Colo Colo para su delantera: negociaciones en marcha

Los azules estarían en conversaciones con Fortaleza para traer de vuelta a Chile a Juan Martín Lucero.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO / SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

La Universidad de Chile ha ido resolviendo una por una las tareas pendientes que dejó la recta final de 2025.

Primero, aseguró la renovación de jugadores clave del plantel, como Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, para luego cerrar la salida de Gustavo Álvarez de la banca y así anunciar a Francisco Meneghini como su reemplazante.

Ahora, el punto que aún adeudan los azules es el de los refuerzos, donde una de las posiciones que sí o sí deberán reforzar será la delantera, y allí aparece un nombre conocido en el fútbol chileno.

Revisa también:

ADN

Según información del periodista César Merlo, la U ya se encuentra en negociaciones con Fortaleza por Juan Martín Lucero, delantero argentino con un recordado paso por Colo Colo en 2022.

De acuerdo con el comunicador, el club brasileño está dispuesto a dejar partir al atacante de 34 años, debido a que su salario es demasiado elevado para la Serie B, división a la que descendieron esta temporada.

Sea o no Lucero la opción principal de la Universidad de Chile, en Azul Azul deberán fichar delanteros a como dé lugar, ya que, tras las salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, actualmente solo Leandro Fernández figura como alternativa ofensiva del “Romántico Viajero”.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad