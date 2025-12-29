La U sorprende en el mercado y apunta a un ex Colo Colo para su delantera: negociaciones en marcha

La Universidad de Chile ha ido resolviendo una por una las tareas pendientes que dejó la recta final de 2025.

Primero, aseguró la renovación de jugadores clave del plantel, como Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, para luego cerrar la salida de Gustavo Álvarez de la banca y así anunciar a Francisco Meneghini como su reemplazante.

Ahora, el punto que aún adeudan los azules es el de los refuerzos, donde una de las posiciones que sí o sí deberán reforzar será la delantera, y allí aparece un nombre conocido en el fútbol chileno.

Según información del periodista César Merlo, la U ya se encuentra en negociaciones con Fortaleza por Juan Martín Lucero, delantero argentino con un recordado paso por Colo Colo en 2022.

De acuerdo con el comunicador, el club brasileño está dispuesto a dejar partir al atacante de 34 años, debido a que su salario es demasiado elevado para la Serie B, división a la que descendieron esta temporada.

Sea o no Lucero la opción principal de la Universidad de Chile, en Azul Azul deberán fichar delanteros a como dé lugar, ya que, tras las salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, actualmente solo Leandro Fernández figura como alternativa ofensiva del “Romántico Viajero”.