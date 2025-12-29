La U de Chile ultima detalles para cerrar amistoso ante Racing en Concepción: esta es la fecha y el aforo solicitado / RODRIGO ARANGUA

La Universidad de Chile, con Francisco Meneghini ya sentado en la banca del equipo, al fin puede concentrarse en la planificación de la temporada 2026.

Aunque aún no ha presentado refuerzos, Azul Azul ya tiene dos amistosos internacionales prácticamente abrochados.

El primero de ellos sería ante Universitario de Deportes, en Perú, por la “Noche Crema”, el cual, según información de ADN Deportes, finalmente sí podría disputarse en la fecha estipulada. Además, también se contempla otro compromiso en nuestro país ante un grande de Argentina.

Se trata del duelo frente a Racing de Avellaneda, el cual se disputaría en el Estadio Ester Roa de Concepción, evento para el que la U ya presentó la solicitud formal ante la Delegación Presidencial del Biobío.

Las intenciones de los azules serían jugar ante la “Academia” el próximo 18 de enero y contar con un aforo de 24.000 personas, ambos ítems especificados en la petición enviada este lunes al ente gubernamental.

Ahora, para confirmar la realización del encuentro, a la Universidad de Chile solo le restaría la aprobación de Carabineros, respecto de los estándares de seguridad pública.