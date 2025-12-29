Unión La Calera sorprende con sus primeros refuerzos para 2026: ambos pasaron por su clásico rival

El mercado de pases sigue al rojo vivo en el fútbol chileno y, en esta ocasión, fue el turno de Unión La Calera de anunciar a sus primeros refuerzos para la temporada 2026.

El primero de ellos es Nicolás Avellaneda, portero de 32 años que llega proveniente de Chacarita Juniors, club de la Segunda División de Argentina y que ya comenzó la pretemporada con sus nuevos compañeros.

El guardameta sumará su tercera experiencia en el fútbol nacional, luego de sus pasos por Cobreloa en 2024 y, un año antes, por San Luis de Quillota, clásico rival del cuadro “Cementero”.

Además, el elenco calerano también hizo oficial la contratación de Matías Campos López, delantero que cambia de club en la Región de Valparaíso, ya que durante la temporada 2025 defendió a Everton de Viña del Mar.

El atacante, quien también tuvo pasos por San Luis, viene de una complicada campaña en los “Ruleteros”, donde apenas convirtió dos goles en 22 partidos disputados.