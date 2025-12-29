Dos de las cadenas de comida rápida más populares de Chile salen a la venta: pasan por complejo momento económico / SimonSkafar

El grupo gastronómico Unifood, ligado al fondo de inversión Mesoamérica, puso en venta sus populares cadenas de comida rápida Pollo Stop y Pedro, Juan y Diego, en medio de un complejo escenario financiero.

Según el DF, inicialmente, el conglomerado había optado por vender solo su negocio de heladerías, pero ahora amplió el plan e incluye tres de sus principales filiales.

De concretarse, se quedarían solo con XS Market, marca de tiendas de conveniencia.

En cifras, Unifood opera más de 250 locales a nivel nacional y emplea a más de 2.200 personas.

Hace más de un año atrás, el grupo logró acuerdos de reorganización judicial para Pollo Stop, Cuatro SpA, la controladora de Pedro, Juan y Diego, e Ice Cream.

Esta última administra las heladerías Savory, marca perteneciente a Nestlé, empresa que ya notificó el término anticipado del contrato.

La firma atribuyó su crisis financiera a los efectos de la crisis social de finales de 2019 y la pandemia de Covid-19, logrando refinanciar pasivos por cerca de $45 mil millones.

Pese a las medidas, en los distintos procesos judiciales, acreedores acusaron incumplimientos de los acuerdos, llegando incluso a solicitar la quiebra de algunas sociedades.

“Nuestra intención es hacer una venta ordenada de las empresas, con una operación en marcha que logre el mejor precio posible, buscando el mayor beneficio para empleados y acreedores”, aseguró Unifood al medio citado.