Una de las cafeterías más encantadoras de Santiago anunció su cierre: funcionará solo hasta el 31 de enero / TripAdvisor

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y supone un golpe doble: primero para los fanáticos de Harry Potter y, en segundo lugar, para quienes disfrutan de una buena taza de café.

Recientemente, a través de sus redes sociales, la cafetería temática Plataforma 516, ubicada en avenida Manuel Montt 885, en Providencia, anunció su cierre.

“Duele y mucho. Pero, a veces, seguir no es la mejor opción”, escribieron en una publicación donde se informó que solo atenderán hasta el próximo sábado 31 de enero de 2026.

“No se cierra por falta de amor, de trabajo, ni de sueños”, añadieron.

“Se toma esta decisión porque, después de evaluarlo con honestidad y responsabilidad, es la única opción posible en este momento”, complementaron, señalando que se vende el derecho a llave del espacio.

“Gracias a quienes han sido parte de esta historia, a quienes creyeron, apoyaron y volvieron una y otra vez”, concluyeron.

“Pucha, que pena, nos dieron alegría a muchos Potterheads que conocimos este bello lugar” y “Gracias por todo lo que nos han entregado. Ojalá pudiéramos hacer algo para que la cafetería no cierre”, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores.