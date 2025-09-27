¿Oxxo, Pronto o Spid? Esta es la cadena que domina el mercado de tiendas de conveniencia en Chile
Cada cinco días se abre una de estas locaciones en el país.
Basta con hacer un breve recorrido por algunos lugares de ciudades como Santiago para toparse, una y otra vez, con nombres que se repiten como un mantra a la hora de hablar de tiendas de conveniencia.
A veces, separados por pocas calles, actores como Oxxo se alzan como opciones para realizar una compra rápida que salve de un apuro. En algunas pocas ocasiones el precio conviene más que en un supermercado.
Según el Diario Financiero, existe una “guerra” por dominar el rubro en el territorio nacional y cada cinco días se abre un nuevo espacio en algún punto.
Acorde a datos de Xbrein, el líder del mercado es Pronto Copec, con 488 locales distribuidos entre estaciones de servicio y otros establecimientos independientes donde no se ofrecen combustibles.
En segundo lugar, está Oxxo con 230 tiendas, luego de upa! con upita con 224. En tanto, A Stop tiene 147 en el recuento.
A lo anterior también se suman otras marcas como Castaño y Spid, que estaría acelerando su expansión. Ahora último se añadió Mass, el reemplazo de Erbi, que ya tiene cinco tiendas establecidas con el formato de hard discound.
La empresa saudita Aramco quiere terminar el año 2025 170 tiendas de conveniencia Aramco Stop.
El medio citado precisó que un crecimiento rápido no siempre es garantía de éxito. Un ejemplo fue Oxxo, firma que entre 2024 y 2025 cerró cerca de 100 tiendas. A mediados del año pasado tenía 370 puntos y ahora 235.