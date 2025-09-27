;

¿Oxxo, Pronto o Spid? Esta es la cadena que domina el mercado de tiendas de conveniencia en Chile

Cada cinco días se abre una de estas locaciones en el país.

Javier Méndez

¿Oxxo, Pronto o Spid? Esta es la cadena que domina el mercado de tiendas de conveniencia en Chile

Basta con hacer un breve recorrido por algunos lugares de ciudades como Santiago para toparse, una y otra vez, con nombres que se repiten como un mantra a la hora de hablar de tiendas de conveniencia.

A veces, separados por pocas calles, actores como Oxxo se alzan como opciones para realizar una compra rápida que salve de un apuro. En algunas pocas ocasiones el precio conviene más que en un supermercado.

Según el Diario Financiero, existe una “guerra” por dominar el rubro en el territorio nacional y cada cinco días se abre un nuevo espacio en algún punto.

Revisa también:

ADN

Acorde a datos de Xbrein, el líder del mercado es Pronto Copec, con 488 locales distribuidos entre estaciones de servicio y otros establecimientos independientes donde no se ofrecen combustibles.

En segundo lugar, está Oxxo con 230 tiendas, luego de upa! con upita con 224. En tanto, A Stop tiene 147 en el recuento.

A lo anterior también se suman otras marcas como Castaño y Spid, que estaría acelerando su expansión. Ahora último se añadió Mass, el reemplazo de Erbi, que ya tiene cinco tiendas establecidas con el formato de hard discound.

La empresa saudita Aramco quiere terminar el año 2025 170 tiendas de conveniencia Aramco Stop.

El medio citado precisó que un crecimiento rápido no siempre es garantía de éxito. Un ejemplo fue Oxxo, firma que entre 2024 y 2025 cerró cerca de 100 tiendas. A mediados del año pasado tenía 370 puntos y ahora 235.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad