Claudio Borghi cuestiona este posible fichaje de Colo Colo: “Está acostumbrado a jugar con muchos espacios y acá no los tendrá”

En conversación con ADN Deportes, el exentrenador y exjugador de los albos analizó el mercado de pases que está realizando Blanco y Negro.

El mercado de fichajes avanza y Colo Colo mantiene dos posiciones clave por reforzar en su plantel: el centro de la defensa y el ataque.

Los principales nombres que han sonado para estos puestos son Joaquín Sosa, para la zaga, y Daniel “Popín” Castro, para la delantera. En conversación con ADN Deportes, Claudio Borghi, exjugador y exentrenador de los albos, analizó estas opciones del “Cacique”.

“El plantel va a tener que ser robusto, porque no hay competencia internacional, pero sí varios campeonatos que disputar. Defensivamente se han ido varios jugadores y debe existir recambio, además de la posibilidad de jugar con distintos sistemas. No sé si Saldivia va a seguir; Mosa dijo que podía salir, por lo que me parece que tienen que traer uno o dos centrales más”, comenzó señalando el “Bichi”.

Sobre el central uruguayo Joaquín Sosa, el ahora comentarista deportivo señaló: “Viene de jugar poco. Me llama la atención lo joven que es y la cantidad de clubes por los que ha pasado. No lo conozco en profundidad ni tengo claro su estilo, pero es un jugador joven que, si llega con opción de compra, puede ser una buena posibilidad”.

En cuanto al delantero de Deportes Limache, quien convirtió 17 goles en 2025, Borghi sentenció: “Es difícil de evaluar, porque es un jugador que está acostumbrado a jugar con muchos espacios y acá no los va a tener. Es un futbolista con una carrera larga e importante, ya con 31 años. Es una buena oportunidad para él y creo que para Colo Colo sería una alternativa interesante, un ‘Popín’ que hace bastantes goles”.

