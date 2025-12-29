Adulta mayor de 91 años denuncia amenazas tras interponer recurso por ruidos molestos del perro de su vecina en Hualpén
Tras el fallo que obligó a adoptar medidas de control, la mujer afirmó haber recibido mensajes intimidatorios en redes sociales.
Una mujer de 91 años de la comuna de Hualpén recurrió a la justicia tras denunciar que los constantes ladridos del perro de su vecina afectaban gravemente su salud.
Según expuso, padece problemas cardíacos y el ruido permanente le provocaba episodios de nerviosismo y alzas de presión, lo que la llevó a interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción.
El tribunal acogió la acción y ordenó a la dueña del animal adoptar medidas para controlar el comportamiento del perro y aplicar algún tipo de aislación acústica en el espacio donde permanece, sin disponer el retiro de la mascota del lugar.
Luz Hortensia Matus, la adulta mayor que presentó el recurso habló con Mega. “Lo denuncié por mi salud. Estoy enferma del corazón, padezco de arritmia y necesito tranquilidad. Como no lo pude obtener por las buenas, tuve que recurrir a la justicia”, señaló.
Además, relató que el ruido alteró su vida cotidiana: “No podía ver televisión tranquila, tenía que subir el volumen y aun así escuchaba los ladridos”.
Mujer denuncia amenazas
Luego de hacerse público el fallo, la mujer denunció haber recibido amenazas anónimas a través de redes sociales, las que atribuye a personas vinculadas al mundo animalista, situación que —según afirma— la mantiene afectada y con temor.
Por su parte, la dueña del perro, identificado como Rocco, cuestionó la resolución judicial y aseguró que los ladridos serían una reacción a supuestos actos de hostigamiento. “Le ladra más de la cuenta porque ella y su pareja le tiran piedras, agua y hasta usan una pistola ahuyentadora de perros”, afirmó.
En esa línea, agregó que le parece “insólito que me haya demandado por los ladridos de mi perro” y adelantó que se está asesorando legalmente para no sacar a su mascota del lugar.
