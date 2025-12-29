;

Gobierno y polémico posteo de embajadora chilena en Nueva Zelanda: “Es evidente que aquí hubo una falta”

“La embajadora fue reprendida, ella misma reconoció su error”, indicó el ministro Elizalde.

Juan Castillo

Tamara Aranda

Agencia Uno

Agencia Uno

Este lunes, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la polémica generada por la embajadora chilena en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati.

Esto ya que la diplomática compartió en redes sociales un mensaje alusivo a la autodeterminación de Rapa Nui, lo cual le valió una reprimenda por parte de Cancillería, además de la molestia de varios parlamentarios de oposición.

Al respecto, Elizalde señaló que “la embajadora ya fue reprendida por la Cancillería, y ella misma reconoció su error, y se excusó retirando las imágenes que habían publicado en redes sociales”.

Revisa también:

ADN

Es evidente que aquí hubo una falta, y esa es la razón por la cual la Cancillería reprendió su conducta, y ella obviamente ha reconocido su error”, complementó.

Consultado sobre si el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, concurriría a una Comisión de la Cámara desde Diputados por este tema, Elizalde manifestó que “si los ministros de Estado somos citados a una comisión de la cámara o de cualquiera de las dos cámaras del Congreso Nacional, bueno, obviamente existe la obligación de asistir, siempre y cuando, obviamente, se encuentre en territorio nacional, no tenga otra obligación previa, etcétera".

Pero siempre va a haber disposición de poder concurrir a las comisiones respectivas a entregar la información que requieran los parlamentarios. Pero creo que es muy importante precisar que la embajadora fue reprendida, ella misma reconoció su error, retiró estas publicaciones de redes sociales, y la propia cancillería tiene una serie de protocolos internos que se aplican en estos casos”, cerró el secretario de Estado.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad