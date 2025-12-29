Gobierno y polémico posteo de embajadora chilena en Nueva Zelanda: “Es evidente que aquí hubo una falta”

Este lunes, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la polémica generada por la embajadora chilena en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati.

Esto ya que la diplomática compartió en redes sociales un mensaje alusivo a la autodeterminación de Rapa Nui, lo cual le valió una reprimenda por parte de Cancillería, además de la molestia de varios parlamentarios de oposición.

Al respecto, Elizalde señaló que “la embajadora ya fue reprendida por la Cancillería, y ella misma reconoció su error, y se excusó retirando las imágenes que habían publicado en redes sociales”.

“Es evidente que aquí hubo una falta, y esa es la razón por la cual la Cancillería reprendió su conducta, y ella obviamente ha reconocido su error”, complementó.

Consultado sobre si el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, concurriría a una Comisión de la Cámara desde Diputados por este tema, Elizalde manifestó que “si los ministros de Estado somos citados a una comisión de la cámara o de cualquiera de las dos cámaras del Congreso Nacional, bueno, obviamente existe la obligación de asistir, siempre y cuando, obviamente, se encuentre en territorio nacional, no tenga otra obligación previa, etcétera".

“Pero siempre va a haber disposición de poder concurrir a las comisiones respectivas a entregar la información que requieran los parlamentarios. Pero creo que es muy importante precisar que la embajadora fue reprendida, ella misma reconoció su error, retiró estas publicaciones de redes sociales, y la propia cancillería tiene una serie de protocolos internos que se aplican en estos casos”, cerró el secretario de Estado.