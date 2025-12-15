Este es el motivo por el que tu perro entierra huesos y esconde sus premios, según expertos
Los especialistas también detallaron cuándo esta conducta es normal y en qué casos requiere atención.
Si tu mascota suele esconder sus premios bajo una manta, llevar juguetes a rincones apartados o enterrar huesos en el patio, no se trata de un comportamiento extraño ni de un problema de ansiedad.
De acuerdo con un análisis publicado por The Conversation, diversos expertos en comportamiento animal señalaron que esta conducta tiene una explicación ligada directamente a la evolución de la especie.
Un instinto que viene del pasado
Este hábito responde a una conducta conocida como caching, que consiste en guardar alimentos u objetos valiosos para usarlos más adelante. Es comúnmente realizada por perros, lobos y zorros.
Al respecto, la experta en bienestar animal Mia Cobb, investigadora del Animal Welfare Science Centre de la Universidad de Melbourne, explica que los perros actuales conservan patrones de comportamiento heredados de sus ancestros.
“Aunque hoy los perros domésticos tienen comida garantizada, su cerebro sigue respondiendo a esos impulsos instintivos, lo que explica por qué esconden comida, premios o juguetes considerados “especiales”.
Por lo anterior, contrario a una creencia común, este comportamiento no significa que el perro esté preocupado por no volver a comer. Según los expertos, se trata de un mecanismo de supervivencia heredado.
Eso sí, el artículo advierte que perros que han vivido situaciones de estrés o escasez —como animales rescatados o que fueron callejeros— pueden mostrar este hábito con mayor frecuencia.
