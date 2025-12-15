;

Este es el motivo por el que tu perro entierra huesos y esconde sus premios, según expertos

Los especialistas también detallaron cuándo esta conducta es normal y en qué casos requiere atención.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Zheka-Boss

Si tu mascota suele esconder sus premios bajo una manta, llevar juguetes a rincones apartados o enterrar huesos en el patio, no se trata de un comportamiento extraño ni de un problema de ansiedad.

De acuerdo con un análisis publicado por The Conversation, diversos expertos en comportamiento animal señalaron que esta conducta tiene una explicación ligada directamente a la evolución de la especie.

Un instinto que viene del pasado

Este hábito responde a una conducta conocida como caching, que consiste en guardar alimentos u objetos valiosos para usarlos más adelante. Es comúnmente realizada por perros, lobos y zorros.

Revisa también

ADN

Al respecto, la experta en bienestar animal Mia Cobb, investigadora del Animal Welfare Science Centre de la Universidad de Melbourne, explica que los perros actuales conservan patrones de comportamiento heredados de sus ancestros.

“Aunque hoy los perros domésticos tienen comida garantizada, su cerebro sigue respondiendo a esos impulsos instintivos, lo que explica por qué esconden comida, premios o juguetes considerados “especiales”.

Por lo anterior, contrario a una creencia común, este comportamiento no significa que el perro esté preocupado por no volver a comer. Según los expertos, se trata de un mecanismo de supervivencia heredado.

Eso sí, el artículo advierte que perros que han vivido situaciones de estrés o escasez —como animales rescatados o que fueron callejeros— pueden mostrar este hábito con mayor frecuencia.

ADN

Getty Images / sanjagrujic

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad