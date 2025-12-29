Chile concreta un hito histórico: se materializa NovaAndino, la sociedad conjunta Codelco-SQM para explotar el litio
El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, fue elegido para presidir la nueva empresa.
Este lunes se celebró la primera sesión del directorio de NovaAndino Litio, la sociedad conjunta de Codelco y SQM que desarrollará la producción de este mineral en el Salar de Atacama.
La representación de Codelco quedó integrada por su presidente del directorio, Máximo Pacheco, junto a Josefina Montenegro y Alfredo Moreno. En tanto, por parte de SQM participan Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle.
En la ocasión, se eligió a Máximo Pacheco como presidente y a Ricardo Ramos como vicepresidente. Cabe recordar que el presidente del directorio de Codelco dejará dicho cargo en mayo de 2026.
“NovaAndino Litio actuará con máxima responsabilidad”
“Hoy damos forma a una decisión de largo aliento, pensada para Chile y para las próximas generaciones. La nueva sociedad nace con la vocación de transformar un recurso estratégico y de todos los chilenos en oportunidades y desarrollo para el país”, señaló Pacheco.
Y añadió: “Podemos asegurar que NovaAndino Litio actuará con máxima responsabilidad ambiental, respeto por el territorio y las comunidades que lo habitan, y un compromiso con el desarrollo sustentable”.
