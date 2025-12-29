;

Chile concreta un hito histórico: se materializa NovaAndino, la sociedad conjunta Codelco-SQM para explotar el litio

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, fue elegido para presidir la nueva empresa.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Sebastian Beltran Gaete

Este lunes se celebró la primera sesión del directorio de NovaAndino Litio, la sociedad conjunta de Codelco y SQM que desarrollará la producción de este mineral en el Salar de Atacama.

La representación de Codelco quedó integrada por su presidente del directorio, Máximo Pacheco, junto a Josefina Montenegro y Alfredo Moreno. En tanto, por parte de SQM participan Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle.

En la ocasión, se eligió a Máximo Pacheco como presidente y a Ricardo Ramos como vicepresidente. Cabe recordar que el presidente del directorio de Codelco dejará dicho cargo en mayo de 2026.

“NovaAndino Litio actuará con máxima responsabilidad”

“Hoy damos forma a una decisión de largo aliento, pensada para Chile y para las próximas generaciones. La nueva sociedad nace con la vocación de transformar un recurso estratégico y de todos los chilenos en oportunidades y desarrollo para el país”, señaló Pacheco.

Y añadió: “Podemos asegurar que NovaAndino Litio actuará con máxima responsabilidad ambiental, respeto por el territorio y las comunidades que lo habitan, y un compromiso con el desarrollo sustentable”.

