Chile concreta un hito histórico: se materializa NovaAndino, la sociedad conjunta Codelco-SQM para explotar el litio

Este lunes se celebró la primera sesión del directorio de NovaAndino Litio, la sociedad conjunta de Codelco y SQM que desarrollará la producción de este mineral en el Salar de Atacama.

La representación de Codelco quedó integrada por su presidente del directorio, Máximo Pacheco, junto a Josefina Montenegro y Alfredo Moreno. En tanto, por parte de SQM participan Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle.

En la ocasión, se eligió a Máximo Pacheco como presidente y a Ricardo Ramos como vicepresidente. Cabe recordar que el presidente del directorio de Codelco dejará dicho cargo en mayo de 2026.

“NovaAndino Litio actuará con máxima responsabilidad”

“Hoy damos forma a una decisión de largo aliento, pensada para Chile y para las próximas generaciones. La nueva sociedad nace con la vocación de transformar un recurso estratégico y de todos los chilenos en oportunidades y desarrollo para el país”, señaló Pacheco.