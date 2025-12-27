;

FOTO. Intratables: aseguran que Deportes Concepción ahora va figura de Racing Club

El ‘León de Collao’ no se detiene en su obsesión de regresar a Primera División como uno de los favoritos para hacer una gran campaña.

Gonzalo Miranda

Intratables: aseguran que Deportes Concepción ahora va figura de Racing Club

Intratables: aseguran que Deportes Concepción ahora va figura de Racing Club / Rodrigo Valle

Después de casi dos décadas, Deportes Concepción está de regreso en Primera División. El ‘León de Collao’ ganó la Liguilla de Ascenso y, junto a la Universidad de Concepción, subieron de categoría con miras al 2026.

El desafío de los sureños no es menor: como mínimo, buscarán permanecer en la máxima categoría del fútbol chileno y, porque no, quizá clasificar a una copa internacional, como casi lo logra Deportes Limache este 2025.

Es por ello que los ‘Lilas’ suma y suman nombres en los últimos días: Leonardo Valencia, Cristián Suárez, Misael Dávila, Jorge Henríquez y César Bernardo, arquero ex Flamengo, entre otros, ya están vestidos con los colores del cuadro sureño.

Pero no contentos con ello, ahora desde el otro lado de la cordillera, aseguraron que la dirigencia de Deportes Concepción preguntó por una de las figuras de Racing Club de Avellaneda: Adrián Fernández.

El problema para los sureños es que, Gustavo Costas, DT de la ‘Academia’, no tendría intensiones de dejar libre al cotizado jugador.

“Tanto Gustavo Costas como la dirigencia coinciden en mantener en el plantel a Fernández porque lo observan cada vez más adaptado a la Primera División. De todos modos, no fue declarado innegociable como sí sucedió con Facundo Cambeses, Santiago Sosa, Gabriel Rojas y Maravilla Martínez. Por eso, si llega una oferta tentadora para todas las partes, será evaluada”, aseguró Olé.

