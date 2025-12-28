Vuelco en el futuro de Víctor Dávila: salida inminente y dos viejos conocidos aparecen en su camino

Víctor Dávila parece tener los días contados en el América. El delantero chileno apenas vio acción en el último semestre, con un solo gol en 13 apariciones, y todo indica que saldrá del cuadro mexicano de cara a la temporada 2026.

Su ausencia en los recientes entrenamientos de las “Águilas” alimentó aún más las versiones sobre su inminente partida. De hecho, el exseleccionado de La Roja despertó el interés de dos clubes que lo conocen bien y buscarían quedarse con su fichaje.

Según la información de TV Azteca, Necaxa habría aprobado el regreso del atacante de 28 años como parte de la negociación entre los “Rayos” y el América por el traspaso del volante argentino Agustín Palavecino.

El chileno asoma como una especie de “moneda de cambio” por el mediocampista trasandino. Sin embargo, las negociaciones están estancadas debido a que el elenco de Aguascalientes exigió más dinero además de la carta de Dávila, quien ganó dos títulos con Necaxa en 2018.

“Por esta razón, el América debió retroceder, ya que creyó que ponía en riesgo su capital. De todos modos, en Coapa saben que el canterano de Huachipato interesa en Necaxa, por lo que podría ser una opción para liberar un cupo de NFM (No Formado en México)“, agregó el citado medio.

Otro de los clubes interesados por Víctor Dávila es León, elenco que defendió entre 2021 y 2023, anotando 32 tantos y consagrándose campeón de la Concachampions 2023. Allí, el ex CSKA Moscú podría reencontrarse con otro compatriota: Rodrigo Echeverría, quien arribó a la “Fiera” a principios de año y tiene contrato hasta 2027.