;

Colo Colo y otros dos clubes chilenos son confirmados para jugar la Serie Río de La Plata: sus posibles rivales

El torneo amistoso de verano se disputará en el mes de enero en Uruguay.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Los clubes del fútbol chileno ya preparan la temporada 2026 y tienen su primer desafío a la vuelta de la esquina: la Serie Río de La Plata, torneo amistoso de verano que se disputará en Uruguay.

Hace pocos días, la organización del certamen confirmó la participación de Colo Colo, pero a los albos se sumarán otros dos equipos nacionales: Universidad de Concepción y Deportes Concepción, que también fueron anunciados en redes sociales.

Revisa también:

ADN

Ambos elencos de la Región del Biobío se alistan para volver a jugar en Primera División y, al igual que el “Cacique”, tendrán su primer apretón en este torneo de verano que se jugará desde el 10 al 23 de enero.

Si bien ninguno de los tres clubes ha conocido a sus rivales, se enfrentarán a equipos de alto calibre a nivel sudamericano, ya que también están confirmados Olimpia, Alianza Lima, Cerro Porteño, Independiente, Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán y Huracán.

A estos elencos se espera que se sumen otros equipos de peso como Peñarol, Nacional, Vélez Sarsfield e incluso River Plate.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad