Colo Colo y otros dos clubes chilenos son confirmados para jugar la Serie Río de La Plata: sus posibles rivales

Los clubes del fútbol chileno ya preparan la temporada 2026 y tienen su primer desafío a la vuelta de la esquina: la Serie Río de La Plata, torneo amistoso de verano que se disputará en Uruguay.

Hace pocos días, la organización del certamen confirmó la participación de Colo Colo, pero a los albos se sumarán otros dos equipos nacionales: Universidad de Concepción y Deportes Concepción, que también fueron anunciados en redes sociales.

Ambos elencos de la Región del Biobío se alistan para volver a jugar en Primera División y, al igual que el “Cacique”, tendrán su primer apretón en este torneo de verano que se jugará desde el 10 al 23 de enero.

Si bien ninguno de los tres clubes ha conocido a sus rivales, se enfrentarán a equipos de alto calibre a nivel sudamericano, ya que también están confirmados Olimpia, Alianza Lima, Cerro Porteño, Independiente, Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán y Huracán.

A estos elencos se espera que se sumen otros equipos de peso como Peñarol, Nacional, Vélez Sarsfield e incluso River Plate.

